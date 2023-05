PANOORIN: Lee Seung-gi dumating na sa Pilipinas

Watch more News on iWantTFC

MANILA – Nakarating na sa bansa ang Korean actor-singer na si Lee Seung-gi para sa kaniyang concert sa Quezon City sa Sabado.

Dumating sa Pilipinas ang Korean star lulan ng isang private jet mula sa Seoul, South Korea para sa kaniyang palabas sa New Frontier Theater na bahagi ng kaniyang “The Drewamer’s Dream” Asian concert tour.

Tumatak si Lee bilang bida sa maraming Koreanobela bukod pa sa pagiging host at recording artist. Kabilang sa mga naging proyekto nito ang seryeng “Vagabond” at “My Girlfirend is a Gumiho.”

Tanyag din si Lee bilang philanthropist dahil sa pagtulong niya mga disabled at kapos-palad na mga bata.

Nakatakda rin itong makipagkita sa businessman na si Chavit Singson sa kanilang partnership sa pagpapatayo ng Little Seoul Entertainment Complex sa Pasig City.

Ang naturang complex ay inaasahang magsasanay sa mga Pinoy talents.

Nakabisita na rin ang Korean actor sa bansa noon nang dumalaw sa balwarte ni Singson na Vigan sa Ilocos Sur.

“I visited Vigan and I found it a beautiful city,” sabi ni Seung Gi. “Someday we would like to film a series there.”

-- ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News