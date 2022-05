Inilibing sa Manila North Cemetery ngayong Huwebes ang "Reyna ng Pelikulang Pilipino" na si Susan Roces.

Inihimlay si Roces sa tabi ng labi ng mister, ang "King of Philippine Movies" na si Fernando Poe Jr. (FPJ), na pumanaw naman noong 2004.

Tumagal nang 20 minuto ang interment, na dinaluhan ng pamilya sa pangunguna ni Sen. Grace Poe, at mga malapit na kaibigan gaya ng mga aktres na sina Boots Anson-Roa at Bibeth Orteza.

Kabilang din sa dumalo si senator-elect JV Ejecrito, na aminadong nagulat nang mabalitaan ang pagpanaw ng kaniyang "Ninang" Susan.

"Si Susan Roces ay ninang ko sa binyag at sa kasal," ani Ejercito.

"Siyempre nakakalungkot din... Alaga ako niyan mula bata ako," ani Ejercito.

Papasalamatan pa sana ni Ejercito si Roces sa pagsuporta nito sa senatorial run niya noong nagdaang halalan.

"Siyempre malaking bagay sa 'kin iyon, itong kampanyang ito up and down sa akin dahil mahirap mag-isa. Inunahan na niya ako. Gusto ko sana siyang puntahan, nagulat na lang ako na I received the news [of her death]," ani Ejercito.

Dumagsa rin ang mga tagahanga ng screen icon, tulad ng pamilya ni Ramon Manalad na galing pang Imus, Cavite.

"Ang legacy na maiiwan ni Susan Roces, tulad nga ng sinabi ni Grace Poe, kailangan maging mabait tayo sa tao. Pero kapag inaapi raw tayo, kailangan marunong tayong lumaban," ani Manalad.

Naroon din ang 82 anyos na person with disability na si Roberto Carbonel, na sinabing dumalo rin siya sa libing ni FPJ noon.

"Paborito ko iyan noong bata-bata ako," sabi ni Carbonel ukol sa mag-asawang artista.

Tiniyak naman ng Manila Police District at mga traffic enforcer ang kaligtasan sa lugar.

Pumanaw noong Biyernes si Roces sa edad na 80.