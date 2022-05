'Showtime,' may malaking sorpresa ngayong Sabado

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Isang malaking sorpresa ang aabangan ng mga manonood ng "It's Showtime," ayon sa mga hosts nito.

Nitong Huwebes, sinabi ni Vhong Navarro na may muling magbabalik sa sikat na programa ng ABS-CBN.

"Abangan niyo dahil may magbabalik na," pauna ni Navarro.

"Antagal-tagal na natin siyang nami-miss," hirit naman ni Vice Ganda.

"Antagal nating hinintay 'yan," hirit muli ni Navarro.

"At ang anlaki-laki -- ng mga mangyayari sa Sabado," dagdag muli ni Vice.

Hindi rin maitago nina Amy Perez at Kim Chiu ang saya sa darating na Sabado.

"Abangan nila 'yan," ani Perez. "Exciting this weekend," masayang hirit naman ni Chiu.

Napag-usapan ng mga host ng "It's Showtime" ang tungkol sa sorpresang aabangan sa Sabado nang mabanggit na nanonood sa kanila ang isa pa nilang kasamahan sa programa na si Jhong Hilario na muling nagwagi bilang konsehal sa unang distrito ng Makati City.

"Balik ka na Kuys," ani Navarro.

"Naayos na namin ang pagbabalik mo, Jhong. ... I love you miss you Jhong," hirit naman ni Vice.



Noong nakaraang linggo, sa post sa social media ng ABS-CBN ay ipinahiwatig ang pagbabalik ng aktres at host na si Anne Curtis sa "It's Showtime."