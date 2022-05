Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.

MAYNILA — Wagi ang natitirang housemates sa "Pinoy Big Brother" house sa kanilang huling weekly task bago ang Big Night.

Sa kanilang weekly task, kinakailangan makabuo ng 4 na tower (1 sa bawat batch, 1 para sa kanilang grupo) na kanilang ililipat sa activity area.

Bumalik sina Eian Rances, Laziz Rustamov, at Luke Alford para tulungan ang mga natitirang housemates sa kanilang task.

Sa kanilang pagdating sa activity area, mas malalaking bola na ang binabato ng mga ninja dahilan para tuluyang masira ang mga tower.

Sinubukan naman ni Isabel Laohoo na pakiusapan ang mga ninja at si Big Brother at itigil na ang pamamato ng bola at tulungan silang matapos ang weekly task.

Sa huli, nagtagumpay ang mga housemates sa kanilang weekly task at nabigyan ng P100,000 ang kanilang napiling charity.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

