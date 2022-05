Screenshot from "Gameboys" season 2 trailer

MAYNILA – Umamin na ang boys' love series love team nina Elijah Canlas at Kokoy de Santos mula sa "Gameboys" na minsan na silang tumira sa iisang bubong.

"Tumira ako kina Elijah sa unit niya kung saan nag-shoot ’yung Season 1. Ang dami ring ganap eh," pag-amin ni De Santos sa isang press conference.

Ayon kay Canlas, inalok niya ang kanyang libreng kwarto para matulungan ang kapwa aktor sa kanyang mga inaasikasong proyekto.

"Masyadong hassle ’yung biyahe for him and at that time I have an extra room doon sa unit kung saan nga nagsu-shoot ng ‘Gameboys’, We decided na doon muna si Kokoy tapos magkasama kami for how many months," ani Canlas.

"Maraming nag-aakala na bumibisita lang siya. Hindi nila alam nakatira talaga si Kokoy du’n."

Dagdag pa niya, masaya siya at nakilala niya nang lubos si De Santos sa totoong buhay.

"When we were shooting ‘Gameboys’ Season 1, kahit Zoom lang, nakikita namin kung paano ’yung isa’t isa sa bahay eh. So nu’ng naging housemates na kami, na-confirm lahat," aniya.

"Ang saya ring housemate ni Kokoy, enjoy, super enjoy."

Mapapanood ang season 2 ng "Gameboys" sa ABS-CBN digital venue na KTX na may bagong episodes tuwing Linggo.