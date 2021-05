Geneva, Christian, Klarisse at Vivoree, mami-miss ang nabuong pamilya sa 'YFSF'

🎭 KaFamiliars! Sino sa kanila ang nais mong maging Grand Winner? Suportahan na ang inyong pambatong Celebrity Performers sa nalalapit na The Grand Showdown ng Your Face Sounds Familiar! Ngayong May 29 at 30 na! ❤️🧡💛 pic.twitter.com/H12qgWptAO — FaceSoundsFamiliarPH (@YourFacePH) May 26, 2021

MAYNILA -- Masaya sina Vivoree Esclito, Christian Bables, Klarisse de Guzman at Geneva Cruz sa nabuong samahan nila sa "Your Face Sounds Familiar."

Nitong Miyerkoles sa "Showtime Online U," ibinahagi ng apat ang kanilang saloobin sa anila'y nabuo nilang pamilya sa programa na magtatapos na ngayong Sabado at Linggo.

"Grabe as in sobrang saya. Para kaming magkakapatid na. 'Yun nga nakakalungkot na magga-grand showdown na. Kapag naiisip ko parang nakakaiyak na nakaka-sepanx. Kasi grabe ang nabuo naming bonding talaga, family na talaga. Sobrang mami-miss ko talaga lahat," ani de Guzman.

"Same thing with me. Parang minsan lang kasi parang gusto ko sila i-hug, alam mo 'yon? Gusto ko silang i-kiss but hindi namin pwedeng gawin because of the pandemic. Parang feeling ko lang itong season na ito sana parang mas lumalim pa ang friendship kung wala ngang pandemic. I hope it does not stop when the show stops," ani Cruz.

Dagdag ni Cruz, pinag-uusapan na nila na maari silang mag-out of town sa oras na maging maayos na ang lahat. Patuloy din aniya ang magiging suporta nila sa karera ng bawat isa.

"Ako naman kagaya ng sinabi ni Klarisse para kaming naging magkakapatid. Ako I consider these people, itong mga kasama ko sa 'Your Face Sounds Familiar' from my co-contestants, to the staff, to the bosses, to the makeup artists -- blessing sila. Sobrang blessing nila sa akin. Dahil bibihira ka makakita ng tao na makikita mong genuine yung suporta at paniniwala sa iyo. Sobrang blessed ko to have them," ani Bables.

Para naman kay Esclito, iba ang saya na mabigyan ng pagkakataon na maging parte at makasama ang lahat ng mga taong parte ng programa.

"Sobrang happy ko talaga na naging part ako ng show na ito. Kasi I've met these wonderful people na nakasama ko. Sobrang talagang supportive kami sa isa't isa. Yeah. Parang family na talaga kami. So I hope na it doesn't stop here," ani Esclito.



Kasama rin sa 10 celebrity performers ng "YFSF" sina Jhong Hilario, Lie Reposposa, CJ Navato, iDolls trio na sina Lucas Garcia, Matty Juniosa at Enzo Almario.

Si Luis Manzano ang naging host ng programa kung saan sina Sharon Cuneta, Gary Valenciano, at Ogie Aldcasid ang mga hurado.

Sina Jed Madela at Nyoy Volante ang naging mentors ng celebrity performers.

Nakatakda ang grand showdown ng "Your Face Sounds Familiar" ngayong Sabado (Mayo 29 ) at Linggo (Mayo 30) na mapapanood sa free TV (A2Z), sa cable (Kapamilya Channel), sa free live streaming (Kapamilya Online Live), at on-demand streaming (iWant TFC).

