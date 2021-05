Alwyn Uytingco, inaming miss na miss na ang mga anak nila ni Jennica

MAYNILA -- Matapos lumabas ang balitang hiwalay na sila ng misis na si Jennica Garcia, ipinahayag ng aktor na si Alwyn Uytingco ang pangungulila sa kanilang mga anak.

Nitong Martes, magkasunod na video ng kanilang dalawang anak na babae na sina Athena Mori at Alexis Severina ang ibinahagi ni Uytingco sa Instagram.

"My future ballerina. Miss you soooo much, My Mori-chan. I love you anak," ani Uytingco tungkol sa kanyang panganay na anak.

"Ang aking future mountain ranger. Mahal na mahal kita Alessi. Miss you anak!" ani Uytingco tungkol naman sa bunsong anak.

Nito lamang Mayo 8 ay nagbenta si Garcia ng mga lumang kagamitan na ayaw na niyang dalhin sa bagong lugar na lilipatan nila ng kanyang mga anak para makapagsimula muli.

“Marami po ito, gawa nang ayoko na po sana dalhin pa sa lilipatan namin na unit ng mga bata. Start fresh, ika nga,” ani Garcia sa Instagram.

Marso nang magsimulang umugong ang balita na hiwalay na sina Uytingco at Garcia matapos tila mabura ang mga retrato ng aktor sa Instagram ng aktres.

Nanghingi rin ng payo si Garcia kung paano babaguhin ang kanyang username sa Instagram.

Mas tumindi pa ang usapin na hiwalay na umano sila ng aktor nang mag-post si Garcia ng sulat na ginawa niya para sa kanyang mga anak.

Sa liham, sinabi ng aktres na maliban sa takot sa maaring mangyari sa hinaharap ay umaasa siya sa isang bagong buhay.

Matatandaang, ikinasal ang dalawa noong Pebrero 2014.



