Special treatment? Netizens binatikos ang pagpapabakuna ni Alice Dixson

Hindi nagustuhan ng ilang netizens ang tila mabilis na pagkakakuha ng aktres na si Alice Dixson ng kaniyang ikalawang dose ng bakuna sa Maynila nitong Huwebes.

Sa kaniyang Instagram post, ibinahagi ni Dixson ang pagkakakumpleto niya ng COVID-19 vaccine na Pfizer matapos unang maturukan sa Canada noong Abril bago bumalik sa Pilipinas.

Bagamat may ilang natuwa para sa aktres, marami ang pumuna sa tila special treatment umano sa artista na kababalik pa lamang umano sa Pilipinas ay nakakuha agad ng bakuna.

Giit pa ng ilang social media users, ang daming mga Pilipino, lalo ang mga senior citizen, na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin mabigyan ng unang dose ng bakuna kontra sa coronavirus.

Tanong ng isang netizen, papaano ito nakakuha agad ng Pfizer vaccine habang siya ay hanggang ngayon, wala pa ring natatanggap na text o tawag para sa bakuna ng kaniyang nanay.

“Here u are not even a senior and just came back from US and already had ur 2nd dose? How is that fair at all?? Palakasan na lng ba??” dagdag niya.

Humirit din ito na mas marami pang senior at frontliner na mas dapat makauna sa pagpapabakuna bago tinawag si Dixson na “super special.”

“How can u sleep at night knowing that there r soo many ppl mostly seniors and frontliners much more deserving than u.. u must be really super special!! Sana all!,” sambit nito sa comment section.

“Msama lng loob bc there r ppl like u very inconsiderate and selfish. Censya na madam feeling bad for my nanay.”

Bumuwelta rin ang isa pang social media user at sinabing hindi kabilang sa exception ng batas ang mga Pilipino galing abroad para mabigyan agad ng Pfizer vaccine.

Paliwanag pa ng netizen, may mga kilala siyang doktor na hindi pa rin nababakunahan kaya hindi umano katanggap-tanggap ang sinabi ni Dixson na dapat flexible ang batas dahil Pilipino siya.

“Unacceptable reason, we will try to contact Mayor Isko Moreno for this violation of the A1-A4 classification and clearly you don't belong to A1-A3,” saad ng Instagram user.

“It makes me wonder how in the world you got your Pfizer vaccine in the first place, there's only one explanation for that and that is artista ka at may koneksyon kaya ka nakatalon sa pila.”

Mayroon ilan din namang nagtanggol sa aktres at sinabing pauunahin din nila si Dixson dahil nakatanggap na ito ng first dose abroad.

Ayon sa isang commenter, may timeline umano na sinusunod ang mga bakuna at binigyang diin din na kung maaari lamang bilhin ito, tiyak na kukuha si Dixson.

“Magiging baliwala ang 1st dose kung hindi masunod ang 2nd dose. Remember, the vaccine is not available commercially. Kasi if it is, for sure, Ms. Alice would buy,” paliwanag nito.

Hindi naman sumagot si Dixson sa mga banat sa kaniya sa social media ngunit tila may pasaring ito sa kaniyang sumunod na post.

Sa kaniyang larawan habang nakasakay sa isang yate, sinabi nito na nagiging toxic na ang siyudad ang mga tao rito.

“The city and people can get sooo toxic, especially since we’ve been couped up for far too long. Too many emotions running high, everyone upset at everything and anything,” saad niya sa caption, unedited.

Kauuwi lamang sa bansa ni Dixson kasama ang kaniyang anak na si Baby A kasunod ng anunsyo nito noong Holy Week tungkol sa pagkakaroon ng anak na matagal na niyang pangarap.

