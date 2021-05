PANOORIN: SB19 may mensahe para sa A’TIN at BTS

Mula sa Instagram ng SB19



Bagamat hindi nanalo bilang Top Social Artist sa Billboard Music Awards (BBMA) 2021, labis pa rin ang pasasalamat ng P-pop supergroup na SB19 sa lahat ng sumusuporta sa kanila lalo na sa kompetisyon.

Sa isang maikling video clip, pinasalamatan ng grupo ang kanilang mga tagahanga o mas kilala bilang A’TIN, dahil kasama umano nila ang mga ito sa bawat pinagdaraanan nila.

“Gusto lang po namin magpasalamat sa lahat ng tao na sumuporta at sumusuporta po sa amin, lalong lalo na sa kakatapos lang na Billboard Music Awards,” ani Pablo.

Nagpaabot din ng pagbati ang grupo sa hit K-pop group na BTS na siyang nag-uwi muli ng Top Social Artist award sa ikalimang sunod na taon bukod pa ito sa ilang parangal na nakuha ng nasabing grupo.

Kasama ng BTS at SB19 sa listahan ng pinagpilian sa kategorya ang K-pop group na Blackpink, Seventeen, at American singer na si Ariana Grande.

“We would also like to congratulate BTS for winning multiple awards at Billboard Music Awards. Grabe, you guys are the best,” sambit ng SB19.

Malaking karangalan para sa SB19 ang nominasyon sa BBMA at sinabi nila na marami pa silang pagsasamahan kasama ang A’TIN.

“Napakaswerte namin dahil kasama namin kayo para sa journey na ‘to,” pahayag ni Stell. “Nandiyan pa rin kayo kahit anong mangyari dahil marami pa tayong pagsasamahan at pagdadaanan.”

Marami pang dapat abangan ang fans ng grupo, ayon kay Justin, na hinikayat ang mga tagasuporta sa kanilang nalalapit na online concert sa Hulyo 18 na “Back in the Zone.”

Kalalabas lamang din ng SB19 ng kanilang bagong awitin na pinamagatang “Mapa” kasunod ng trending single na “What?”

