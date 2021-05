‘Paano pag nakita ulit ang ex?’: Gerald may payo sa karakter sa ‘Init sa Magdamag’

Screenshot mula sa episode ng Init sa Magdamag

“Awkward.”

Ganito inilarawan ng aktor na si Gerald Anderson ang muling pagkikita ng kaniyang karakter na si Tupe at ng dati nitong nobya na si Rita na ginagampanan ng aktres na si Yam Concepcion sa seryeng “Init sa Magdamag.”

Sa isang panayam, sinabi ni Anderson na kagaya lang din ng reaksyon ng mga manonood ang naging komento niya sa pagkukrus ng landas nina Tupe at Rita, na kasama pa ang kaniyang asawa na si Peterson (JM de Guzman).

“Hindi ako makaka-relate dyan e. I think sa mga comments na nabasa ko sa eksena na namin na nagkita si Tupe, Rita at Peterson. ‘Awkward.’ ‘Oh my God!’” kuwento ng aktor.

Aniya, kung mangyayari man umano iyon sa totoong buhay, dapat manatili umano ang respeto sa isa’t isa sa kabila ng nakakailang na sitwasyon.

“It's a very awkward situation. Kung sa totoong buhay, you just go back to always remembering na naging masaya kayo and you maintain the respect kahit anuman mangyari,” paliwanag ni Gerald.

Nagbahagi rin ang bida ng serye ng payo sa kaniyang karakter kung ano ba ang nararapat gawin nito sa muli nilang pagkikita ni Rita.

“Lumayo na siya. Nakikita naman niya na mahal ni Peterson si Rita talaga. It’s a very awkward situation,” dagdag ng aktor.

Ngunit inamin naman nito na mahirap din ang sitwasyon ni Tupe dahil mahal pa rin niya ang dating kasintahan.

“Mahal mo siya, 'di ka pa naka-get over sa kaniya, use that energy in a positive way na ginagawa naman ni Tupe nung first week ng show,” saad ni Anderson.

“Kailangan physically lumayo ka because 'di mo kakayanin 'yun. Kahit nga 'di mo na mahal, ang awkward.”

Kuwento pa ni Gerald, lalo umano naging mahirap para sa kaniyang karakter ang muling pagkikita nila ni Rita dahil sa eksena kung saan natulog pa sa kama ni Tupe ang mag-asawa.

Sa nasabing panayam din nabanggit ng tatlong bida sa serye na nagsisimula pa lamang mag-init ang kwento ng “Init sa Magdamag.”

“We’re just warming up,” ani De Guzman sa inilabas na “Init Chronicles” video ng serye.

Inihalintulad naman ni Concepcion sa pagpapainit ng tubig ang magiging tagpo sa mga susunod na linggo para sa bagong teleserye.

“Hindi pa kumukulo 'yung tubig,” pabirong saad ng aktres.

Inaabangan na ng mga manonood ang sunod-sunod na rebelasyon sa serye kung saan aalukin ni Peterson si Tupe na maging sperm donor nilang mag-asawa upang magbuntis na si Rita.

Base sa ipinakitang teaser, kalauna’y malalaman na ni Peterson na may nakaraan sina Tupe at Rita na lalong ikakagalit nito.

Mapapanood ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

