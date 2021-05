Paano nilabanan ni Jimuel Pacquiao ang takot sa kaniyang unang acting project?

Screenshot mula sa trailer ng Click, Like, Share



Hindi man bago sa atensyon ng publiko dahil sa kaniyang pamilya, inamin ng baguhang aktor na si Jimuel Pacquiao na natakot ito sa kaniyang unang acting project na isang digital anthology series tungkol sa paggamit ng social media.

Sa isang virtual press conference, aminado si Jimuel, anak ng senador at boksingerong si Manny Pacquiao, na may halong kaba ang pagtuntong niya sa set ng “Click, Like, Share” dahil bago lang sa kaniya ang mga ito.

Kasama na rin umano ang takot na baka hindi maging maganda ang kaniyang magiging pag-arte.

Kaya naman labis ang naging paghahanda ng batang aktor upang maging maayos ang ipapakita sa episode na ng serye kasama ang aktor na si Seth Fedelin.

“The scariest was not doing good. Sometimes, it makes you overthink. But I really had to push through, study and practice,” sambit ni Jimuel.

“This one is my first acting job so it was very new to me. I really wanted to prepare and do my best for this episode and in everything I do, I always give my best,” dagdag nito.

Makailang ulit din aniyang binasa ang script ilang araw bago i-shoot ang kaniyang mga eksena upang lalong mabigyan ng maayos na pagganap ang karakter sa episode kung saan aarte bilang naloko ng scammer sa social media.

“I was kinda nervous at first kasi it's the first one so you wanna really do good. A few nights before I kept on studying the script, doing what I needed to do. But I knew I would give my best,” ani Pacquiao.

Bukod sa kahalagahan ng preparasyon para sa pag-arte, naging mausisa rin umano ang aktor sa kaniyang magiging karakter, ayon sa direktor ng palabas na si Manny Palo.

Kuwento ng direktor, seryoso sa trabaho si Jimuel at mahusay magtanong para sa ikagaganda ng kaniyang character.

Nang tanungin kung masaya ba ito sa showbiz, sumang-ayon naman ang binatang artista at sinabing kaya niya pinasok ang pag-arte ay upang masubukan ang maraming bagay habang bata pa siya.

“The reason why I'm here is because I just want to maximize opportunities. Sabi nila when you're young, try everything. Do everything you can. You're still young and you have time on your side,” paliwanag niya.

Bagamat tungkol sa social media ang paksa ng kanilang palabas, hindi naman umano masyadong aktibo sa paggamit nito si Pacquiao at hindi rin aniya siya mahilig sumagot sa mga basher online.

“When it comes to people bashing me, I just tune it out. Nasanay na ako getting comment from a lot of people because 'yung dad ko,” saad ni Jimuel.

Mapapanood ang digital series na “Click, Like, Share” sa Hunyo 5 sa KTX.ph at iWantTFC. Pagbibidahan ito ng Gold Squad members na sina Andrea Brillantes, Francine Diaz, Kyle Echarri at si Fedelin.

Iikot ang apat na iba’t ibang kuwento sa mga usapin tungkol sa social media lalo na sa buhay ng mga kabataan.

