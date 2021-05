Francine Diaz, ibinahagi ang friendship goal nila ni Jayda Avanzado

MAYNILA -- Sa eroplano nagsimula ang pagiging magkaibigan nila Francine Diaz at Jayda Avanzado.

Sa "Inside News" ng Star Magic, ikinuwento ni Francine na sa isang biyahe mula sa Estados Unidos nagsimula ang kanilang pagkakaibigan.

"Doon talaga kami naging close dahil nagkasabay 'yung flight namin noon. Kasi po kami ay galing sa San Francisco dahil sa 'ASAP Bay Area,' tapos sila rin. Ang original seat ko sa may bintana, wala akong katabi. 'Yung kay Kyle (Echarri) ay rito. Alam ko solo niya 'yung row na yon. Tinanong ako ni Kyle kung okay lang ba akong mag-isa. Sabi niya, 'Gusto mo ba tawagin ko si Jayda para may kausap ka, 'di ka mag-isa, 'di ka ma-bore?' 'Okay lang.' Pero sa totoo lang kinakabahan ako noon kasi hindi ako marunong mag-start ng conversation with someone," kuwento ni Francine.

"Buti na lang sobrang friendly ni Jayda at alam niya na mahiyain ako noon at hindi ako marunong talaga mag-start ng convo. 'Yun kinamusta niya ako, kamusta 'yung sa 'ASAP,' kung kamusta ako. Tumagal ang usapan namin hanggang sa inantok na ako, magkatabi kaming matulog noon," ani Francine.

At bilang kaibigan, sinabi ni Francine na "oo" agad ang sagot niya nang ayain siya ni Jayda na maging parte ng music video ng kanyang bagong awitin na "M.U. (Malabong Usapan)."

"Actually hindi niya ako kailangang pilitin, umoo ako agad. Dahil isa rin po sa goal namin bilang magkaibigan ngayon ay makita namin ang isa't isa na magkasama sa screen," ani Francine.

Sa huli, ibinahagi ni Francine ang kanyang mensahe para sa kaibigang si Jayda.

"To my Jedi, Jayda congrats sa iyo. Alam mo naman na proud na proud ako sa iyo," ani Francine na isa sa mga bida ng seryeng "Huwag Kang Mangamba" kasama ang iba pang miyembro ng Gold Squad na sina Kyle Echarri, Seth Fedelin at Andrea Brillantes.

Maliban naman sa "Huwag Kang Mangamba," simula ngayong Hunyo 5 ay mapapanood na sa KTX.ph at iWantTFC ang pinakabagong serye ng Gold Squad na "Click Like Share."

Sa serye ipapakita ang panganib at resulta ng iresponsableng paggamit ng social media.



"Mapapakita po rito ang dapat gawin at hindi dapat gawin sa social media at 'yung mga nangyayari sa atin ngayon dahil sa technology. Ang pinagkaiba niya sa mga project namin sa Gold Squad, para sa akin wala po masyado. Ang pagkakapareho po ay challenging at the same time masaya po kasi mayroon kang natutunan sa challenge na 'yon. Masaya rin dahil ang dami mong nakikita at nadi-discover sa sarili mo bilang artista at of course 'yung makapa-portray ka ng bagong character," ani Diaz.

