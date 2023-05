MAYNILA — Sa bagong panayam kina Coco Martin at Julia Montes, maraming Coco-Jul fans ang nagdiwang lalo pa’t nakikita na silang magkasama sa publiko.

Sa nakaraang "Unbreak My Heart" watch party, magka-holding hands pa ang dalawa sa red carpet.

Kinilig din ang fans sa mga naging pahayag nila pero may ilan ding nalito, lalo na sa pagkakasabi ni Coco Martin sa panayam ng ABS-CBN News na "12 years na kaming magkasama", patungkol kay Julia.

Tanong ng netizens, bilang magkasintahan ba ito o magkatrabaho?

Nakalilito nga naman dahil una, 12 taon na rin ang nakalilipas nang magsama sina Coco at Julia sa TV series na "Walang Hanggan". At pangalawa, 12 taon na rin nang unang umingay na may namamagitan sa kanila.

Sa aming paghahalungkat sa mga panayam sa dalawa, taong 2011 sa programang "Showbiz News Ngayon" diretsahang sinabi ni Coco na hindi niya nililigawan ang Kapamilya actress.

Sa kasagsagan ng kanilang serye noong 2012, muling natanong si Coco pero diretso ang sagot ng aktor na hindi siya nanliligaw.

Taong 2013 nang gawin nila ang pelikulang "A Moment in Time". Natanong ulit si Coco tungkol sa panliligaw kay Julia pero ang sagot niya, "Pakikiramdaman ko pa". Sa hiwalay na interview kay Julia sa The Buzz, pinabulaanan din niya ang mga kumakalat na isyu tungkol sa kanila ni Coco.

Kung pagbabasehan ang mga panayam na ito, marahil ang tinutukoy ni Coco na "12 years na kaming magkasama" ay ang kanilang "working relationship".

Kilalang mailap si Coco pagdating sa personal at pribado niyang buhay. Kadalasan kapag natatanong siya tungkol dito, sinusuklian lang niya ito ng tawa, ngiti o biro. Kahit sa pinakahuli panayam sa kanya, magkahalong biro, tawanan at makahulugang sagot ang kanyang binigay.

Tanong ng ABS-CBN News, "So very telling itong appearance niyo together, magkatabi pa kayo. Coco, Julia, alam nyo naman rumors before pa na may something between the two of you. So ito na ba ang confirmation?"

"Oo, ng friendship namin," sagot ni Coco.

"Grabe, for the longest time napaka-ilap, napaka-elusive ng Coco and Julia. Ito na ba yun?" sabi ng ABS-CBN News.

Sagot ni Julia, "Busy kasi si Tanggol. Ngayon lang na-ano sa Quiapo."

"Nagka-time. Yang flowers mo (Coco) ba para kay Julia?" dagdag ng interviewer.

"Para kay Jodi. Pagmamahal namin," sagot ng aktor.

"Ay, yung pagmamahal mo kay Julia?" sabi ng ABS-CBN News.

Ani Coco, "Alam na niya yun!"

"Amen!" dagdag naman ni Julia.

Nang tanungin naman si Coco kung maghihintay pa ba ang lahat nang matagal para sa kanilang diretsahang kompirmasyon, eto ang kanyang sagot, "Kami naman hindi naman na kami mga bata."

"Kung ano siguro yung nakikita, iniisip ng mga tao, yun na yun. Masarap kasi na pribado yung buhay. tahimik. Walang mga isyu. eto, masaya kami," dagdag niya.