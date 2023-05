Anji Salvacion, excited sa seryeng 'Linlang'

Watch more News on iWantTFC

MAYNILA -- Hindi maitago ng mang-aawit na si Anji Salvacion ang kanyang saya sa pagiging parte ng paparating na serye na "Linlang."

Sa "Magandang Buhay" nitong Miyerkoles, nagbahagi ang dating "Pinoy Big Brother" housemate tungkol sa kanyang pinakabagong proyekto.

"I can't wait to share this to everyone... 'yung development din ng character ko is really, really nice, 'yung pagka-transition niya," ani Salvacion.

"I am excited din kasi maraming pagsabog ang magaganap sa 'Linlang,' ang daming malilinlang," dagdag ni Salvacion na kamakailan lang ay naglabas naman ng kanyang bagong awitin na "Paraiso."

Ibinida rin ni Salvacion ang mga pangunahing bituin ng bagong serye na sina Kim Chiu, Paulo Avelino, JM de Guzman, at Maricel Soriano.

Oktubre 2022 nang ianunsiyo ng Dreamscape Entertainment ang "Linlang." Makakasama rin sa serye sina Ruby Ruiz, Jaime Fabregas, Raymond Bagatsing, Vance Larena, Heaven Peralejo, Adrian Lindayag, at Race Matias.