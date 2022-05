MAYNILA -- Bininyagan na si Aliah Kaye o baby Ali, ang anak ng "Pinoy Big Brother: Otso" big winner na si Yamyam Gucong at magiging misis nito na si Elaine Toradio.

Sa Instagram, ibinahagi ni Gucong ang espesyal na kaganapan sa buhay ng kanilang anak.

"Happy Christening baby Ali," ani Gucong sa caption ng kanyang post.

Sa comment section ng kanyang post, ipinaalam din ni Gucong na may 31 ang mga ninong at ninang ng kanyang anak sunod ang pag-tag sa mga naging kasamahan nito sa "PBB" na sina Lou Yanong, Andre Brouillette, Fumiya Sankai at iba pa.

Nito lamang Pebrero nang ibahagi ni Gucong sa pamamagitan din ng social media ang pagdating ng kanilang anak na babae na si Ali.

Huling napanood si Gucong sa online series na "Hoy, Love You" kung saan bida sina Joross Gamboa at Roxanne Guinoo.

