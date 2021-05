Kathryn Bernardo, ayaw muna mag-anak kung sakaling ikasal sila ni Daniel Padilla

MAYNILA -- Ibinahagi ni Kathryn Bernardo ang plano nila ni Daniel Padilla kung sakaling ikasal na sila.

Ayon kay Bernardo, una dito ay ang pagkakaroon nila ng sariling bahay para sa kanilang magiging pamilya.

"Kasi feeling ko once you're married and you are starting a family na or 'yung relationship na 'yon on a deeper level, I think you need your space," ani Bernardo kay host Robi Domingo na una niyang guest para sa TGIS, ang bagong segment ng kanyang YouTube channel.

Ayaw rin ni Bernardo na mag-anak kaagad.

"Kasi gusto ko enjoy muna namin. Hindi kami naka-travel ngayon, so 'yun ang gagawin. Then once I'm ready, once we're ready, no pressure naman na magba-baby agad after," pagbabahagi ng aktres.

Naniniwala ang aktres na kailangang respetuhin ang desisyon ng mga taong kasal na kung kailan nila gustong magkaroon ng anak.

"Iba-iba 'yung couple, kanya-kanyang time 'yan. We're taking it day by day kung ano man ang mangyayari," ani Kathryn.

Nakatakdang magdiwang ng kanilang ika-9 na anibersaryo bilang magkasintahan sina Bernardo at Padilla ngayong Martes, Mayo 25.

Nagsimulang magkatrabaho sina Padilla at Bernardo sa "Growing Up" noong 2011. Huling bumida sila sa online series na "The House Arrest of Us."

Sa ngayon ay inaabangan ang muling pagsasama ng tinaguriang King and Queen of Hearts sa pinabagong serye ng ABS-CBN.

