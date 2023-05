Watch more News on iWantTFC

MAYNILA — Ang komedyanteng si Eric Nicolas ang isa sa mga host ng game show sa PIE channel na "Sino'ng Manok Mo?"

Doble ang sayang hatid ng programa dahil mapapanood na ito tuwing Sabado at Linggo. May "Barangay Edition" tuwing Sabado at "Baklaban" naman tuwing Linggo.

Sa programang Sakto ng TeleRadyo nitong Martes, nagbahagi si Nicolas tungkol sa nasabing game show.

"Ako po ay lumalabas ng studio para abot-kamay ang pagbibigay ng saya at papremyo. Alam niyo yung init at alinsangan hindi ko alintana yan kasi kapag ikaw ay nasa barangayan ka talaga namang ang sarap parang doon kasi para kayong nagpa-party," ani Nicolas patungkol sa "Barangay Edition" ng programa.

"Yung 'Baklaban' naman bibigyan naman natin ng daan upang maibahagi naman ng ating mga kapatid ang kanilang talento. Nakakatuwa, ang saya. Kapag sila ang nandiyan sa camera, walang espasyo ng kalungkutan, talagang tututukan mo talaga sila," dagdag ni Nicolas.

Maliban kay Nicolas, ilan din sa mga kasama sa programa bilang mga host ay sina Jackie Gonzaga at Jolina Magdangal.