MAYNILA -- Idinaan sa social media ni Pepe Herrera ang pag-aalala sa batikang aktres na si Susan Roces na pumanaw nito lamang Biyernes sa edad na 80.

Sa Instagram, ibinahagi ni Herrera ang retrato nila ni Roces at iba pang kasamahan sa sikat na serye na ang "FPJ's Ang Probinsyano."

Matatandaang naging bagahi si Herrera ng "Ang Probinsyano" bilang si Benny ang kinilalang sidekick ng bidang karakter na si Cardo Dalisay (Coco Martin).

"Naalala ko noong binigyan mo ako ng shorts. Excited mong binigay sa 'kin tapos sabi mo suotin ko agad. Pagbukas ko ng supot, may 'fake pwet' pala na nakadikit sa likod ng short at tawang tawa ka noong sinuot ko. Ang sarap mo patawanin kasi parehas mababaw ang kaligayahan natin," pagsisimula ni Herrera.

"Naalala ko noong nanood ka ng 'Rak of Aegis' kahit hindi siguradong makakapunta 'yung ibang cast ng 'Probinsyano.' Ikaw pa ang tumawag sa akin sa lobby at hindi ko makakalimutan 'yung ngiti mo na abot tainga. Ang daming tao sa lobby noon, but you made an effort to approach and greet us," ani Herrera.

"Naalala ko noong nagbigay ka ng sobre sa akin sa unang pagkakataon at nahiya ako kasi akala ko pera. Nagtaka ako kung bakit mo ako binibigyan ng pera. Pagbukas ko ng sobre, ginupit na news article pala ang laman kung saan nabanggit ang pangalan ko. Nakailang sobre din ako mula sa iyo. Puro news article na pinagkaingatan gupitin ng maayos. Tinago ko lahat. At pag-uwi ko, gusto ko buklatin ang safety box ko at balikan," dagdag na kuwento ni Herrera.

Ayon kay Herrera batid niyang nagtampo si Roces noong umalis siya sa serye.

"Kaya noong nagkita tayo sa reunion, medyo kinabahan ako sa pagpasok sa kwarto mo para bumati. Nawala agad 'yung kaba ko noong ang bungad mo sa 'kin ay 'Benny!' na may ngiting abot tainga," ani Herrera.

Ayon kay Herrera, naipakita ni Roces sa kanya ang isang pagmamahal at pag-aaruga na hindi kinakailangan ng pera. Aniya, ito ang pamana na hindi niya makakalimutan mula kay Roces.

"Ang sarap tularan ng purity at work ethic mo Lola Flora. Kahit kailan, hindi kita nakitang gumamit ng cellphone sa set. At kahit noong sumama loob mo sa 'kin, binigyan mo ako ng prutas," ani Herrera.

"Pinaramdam mo sa akin ang pagmamahal at pagaaruga na walang halong salapi at walang hinahangad na kapalit. Dadalhin ko hanggang pagtanda ang pagmamahal na pinamana mo sa amin. Yakap kita ng mahigpit at alam ko na yakap mo din kami ng mahigpit. Masaya ako at payapa ka na sa paglalakbay ngayon papunta sa Kanya. Pinapangako ko sa iyo, hindi namin sasayangin ang binhi na naitanim mo. Tuwing mababanggit ang pangalang Benny, ikaw, at ang iyong mga pamana ang una kong maaalala. I love you so much, Lola Flora," pagtatapos ni Herrera.