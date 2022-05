Kuh Ledesma, itinanggi na inatake siya sa puso

MAYNILA -- Umalma ang mang-aawit na si Kuh Ledesma sa pekeng balita na inatake siya sa puso.

Nitong Lunes, idinaan sa social media ni Ledesma ang pagtatama sa nasabing fake news sa paglalabas ng isang video.

"I'm alive. Don't just believe in stuff like that. So, if you hear news, make sure to ask before spreading it around," ani Ledesma sa caption ng kanyang post.

Sa video sinabi ni Ledesma: "Naku naman may lumabas na fake news, ako raw ay nagkaroon ng heart attack. Teka, okay na okay ang heart ko very strong. Kasi si Lord ang nagpapalakas sa akin. Huwag po kayong maniniwala sa mga ganun. Ang Diyos lamang ang nagbibigay ng buhay sa akin."

"Yung mga fake newsers na 'yan, 'yung mga gumagawa ng ganyan may balik na masama 'yan. Huwag niyong gawin 'yan, okay? Focus on Jesus bibiyayaan ka Niya kapag gumagawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa. Kaya huwag nating binabalikan ng masama ang gumagawa ng masama sa atin, okay? Alam ko gets niyo 'yan. Love you, guys," dagdag ni Ledesma.