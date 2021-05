PANOORIN: Darren Espanto nag-birthday number sa 'ASAP'

May song number si Darren Espanto sa 'ASAP Natin 'To' kasabay ng pagdiriwang ng kaniyang ika-20 kaarawan. Screengrab

MAYNILA — May hatid na song number si Darren Espanto sa "ASAP Natin 'To" ngayong Linggo bilang maagang pagdiriwang ng kaniyang ika-20 kaarawan.

Kinanta ni Espanto, na ipinagdiriwang ang kaniyang birthday tuwing Mayo 24, ang mga kantang "This Is Me" sa musical film na "The Greatest Showman," "Con Te Partiro" ng Italian singer na si Andrea Bocelli, at "The Phantom of the Opera" mula sa musical na may parehong pamagat.

Tila patikim na rin ang naturang number sa mga performance ni Espanto para sa kaniyang nalalapit na concert na "Home Run," na mapapanood online sa Hunyo 19.

Mayo 31 ang orihinal na petsa ng concert pero naantala ito matapos ma-expose sa COVID-19 patient ang mang-aawit.

Unang sumikat si Espanto nang maging contestant sa kauna-unahang season ng "The Voice Kids" noong 2014.