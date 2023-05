Pokwang, may mensahe sa mga basher

Nagbahagi si Pokwang ng mensahe sa kanyang mga bashers. Screengrab mula sa YouTube/Karen Davila

MAYNILA -- “Hayaan niyo lang muna ako sumigaw -- kasi mahapdi."

Ito ang mensahe ni Pokwang sa mga netizen na nagbibigay-reaksiyon at humuhusga sa kanya dahil sa paglabas niya ng kanyang nararamdaman sa social media tungkol sa dating karelasyon na si Lee O'Brian, ama ng kanyang bunsong anak na si Malia.

"Ang masasabi ko lang, wala kasi kayo sa sitwasyon ko. Madaling sabihin [na] 'mag-move on ka na, bitter ka,' kasi hindi kayo ang nakakaranas ngayon ng pain. At ipagdasal niyo na huwag mangyari sa inyo, sa mga kamag-anak niyo, sa bestfriend niyo. Sana huwag niyong pagdaanan ang pinagdadaanan ko ngayon," aniya.

"Kasi walang sugat na malalim na takpan mo lang ng bandage ay okay na, no. Ang sugat naghi-heal 'yan nang unti-unti. Hayaan niyo lang muna ako sumigaw -- kasi mahapdi. Sumapi muna kayo sa akin nang maramdaman niyo," ani Pokwang sa vlog ng brodkaster na si Karen Davila.

Nang matanong kung kaya niya pang makipagbalikan sa dating karelasyon, sagot ni Pokwang: "Hindi na. Bakit pa? Hindi ba? Hindi na. Hindi naman niya kami pinili na, so ano pa 'yon? Tama na. At ang masakit pa, kapwa ko babae ang nanggaganyan sa akin, mga nanay. Nanay kayo, babae kayo, hindi niyo ako nage-gets. Mas tanggap ko pa kung lalaki ang nangba-bash sa akin eh. Ako 'yung agrabyado."

"Noong panahon na bago kami, ipinagtatanggol ko 'yan sa social media. Sabi ko, 'let's give him a chance, hindi naman siya ganyan.' Now, ako 'yung nasasaktan, ako 'yung naglalabas ng hinanakit ko, ako pa 'yung masama ngayon? Ano ito? Saan ako lulugar?" dagdag niya. "It's so unfair, kaysa sa pinakikialaman niyo ang nararamdaman ko, magdasal kayo na huwag mangyari sa anak niyong babae, sa kapatid niyong babae."



Aminadong ibinibigay ang lahat pagdating sa pag-ibig, iginiit ni Pokwang na wala sa posisyon ang ibang tao para magsabi na siya ay dapat nang mag-move on at huwag maging bitter.

"Lahat tayo ay nagmamahal, lahat tayo ay nasasaktan. Lahat tayo ay dumaan sa ganyang proseso. And wala tayo sa posisyon para magsabi na 'move on, bitter.' No, no, no, hanggang hindi niyo nararamdaman ito," giit niya.

Sa kabila ng pait dahil sa pinagdaanang relasyon, payo pa rin ni Pokwang sa kapwa-babae na huwag matakot magmahal.

"Magmahal kayo nang magmahal. Ngayon kung nasaktan kayo, ganun talaga, maghi-heal din 'yan. Then, huwag na huwag mong sisisihin ang sarili mo, hindi ba? Kunin mo lang ang lesson. Nagmahal ka, ganun talaga. Now, natututo ka, nakita mo ang pain na nadulot sa iyo -- mahalin mo na ang sarili mo," payo niya.

Sa ngayon, ang pagtatrabaho ang pinaglalaanan ng pansin ni Pokwang para makaipon para sa kanyang mga anak.

Matatandaang Hulyo 2022 nang kumpirmahin niya ang hiwalayan nila ni O’Brian.

Sa mga nagdaang buwan, inamin din ni Pokwang na ilang taong hindi nagbibigay ng pinansiyal na suporta sa kanyang anak ang dating karelasyon.

Dagdag din ng aktres, may kinalaman din ang dating negosyo sa naging hiwalayan nila ni O'Brian.

