Warm-up pa lang? ‘Init sa Magdamag’ nagsisimula pa lang uminit, ayon sa cast

Watch more in iWantTFC

Patok sa maraming manonood ang maiinit na tagpo sa seryeng “Init sa Magdamag” na pinaka tinututukan ngayon sa mga streaming platforms tulad ng IWantTFC at WeTV.

Ngunit sa kabila ng intense na mga eksena sa palabas, nagpahapyaw ang mga bida ng palabas na sina Gerald Anderson, Yam Concepcion, at JM de Guzman na nagsisimula pa lamang uminit ang kuwento ng teleserye.

“We’re just warming up,” ani De Guzman sa inilabas na “Init Chronicles” video ng serye.

Inihalintulad naman ni Concepcion sa pag-papainit ng tubig ang magiging tagpo sa mga susunod na linggo para sa bagong teleserye.

“Hindi pa kumukulo yung tubig,” pabirong saad ng aktres.

Dagdag pa ni De Guzman, marami pang eksena na mas ikabibigla ng mga manonood habang asahan pa raw ang book two ng serye ayon kay Anderson.

“Simula pa lang to. May Book 2 pa. Simula pa lang grabe yung intensity,” tugon ni Anderson.

Labis naman ang pasasalamat ng tatlo sa patuloy na tumatangkilik ng serye na anila hindi inaasahan lalo pa’t sensitibo ang maraming eksena sa palabas.

Ngunit para kay Concepcion, ito na maaari ang premyo ng bumubuo sa “Init sa Magdamag” dahil sa matiyagang pagtatrabaho para sa serye.

“Hindi namin in-expect yung ganitong reception kasi risque nga yung materyal and medyo mature,” pahayag ni De Guzman na natuwa nang malaman na marami ang nakaka-relate sa kuwento.

Para kay Concepcion, malaking tulong sa panimulang tagumpay ng palabas ang pagkakaroon ng tila hindi malilinaw na pag-iisip ng mga karakter dahil mas lalo umanong nakukuha ang atensyon ng tao.

“Dapat talaga nag-eevolve yung mga characters just like us human beings. In reality, wala namang tao na purely an angel at wala ring tao na purely evil,” paliwanag pa nito.

Marami rin umanong leksyon na naibabahagi ang “Init sa Magdamag” na pinagdadaanan din ng maraming tao.

Ganito rin ang sentimyento ni Anderson na sinabing mas makatotohanan ang mga kaganapan sa serye katulad na lamang ng pag-aaway ng mga mag-asawa na madalas ay hindi nakikita ng maraming tao.

Ayon pa sa aktor, hindi perpekto ang mga tao kagaya ng madalas na ipinapakita ng lahat sa social media na tila palaging masaya.

“Hindi naman tayong lahat perpekto, lalo na sa private moments tayo. Iba tayo sa social media. Pag pumunta tayo sa accounts na isat isa parang ang saya pero di naman tayo ganon,” sambit ni Anderson.

Inaabangan na ng mga manonood ang sunod-sunod na rebelasyon sa serye kung saan aalukin ni Peterson (De Guzman) si Tupe (Anderson) na maging sperm donor nilang mag-asawa upang magbuntis na si Rita (Concepcion).

Base sa ipinakitang teaser, kalauna’y malalaman na ni Peterson na may nakaraan sina Tupe at Rita na lalong ikakagalit nito.

Mapapanood ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

Related video:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC