Piolo Pascual handang magbalik teleserye kung si Judy Ann Santos ang katambal

Mula sa Instagram nina Piolo Pascual at Judy Ann Santos

Bagama't naianunsyo na ang opisyal na mga bida ng kaabang-abang na Pinoy adaptation ng “Doctor Foster,” naging diretso ang pagsagot ng beteranong aktor na si Piolo Pascual na handa siyang magbalik teleserye kung si Judy Ann Santos ang makakapareha nito.

Sa panayam sa Cinema One, naitanong ni Bianca Gonzales kay Pascual kung alam ba nito na isa siya sa maugong noon na gaganap bilang si Simon Foster ng palabas kasama ang pangalan ng aktres na si Santos.

Nasusundan umano ng aktor ang usapin sa bagong palabas ng ABS-CBN noon at inaming alam na niya noon pa kung sino ang mga napiling gaganap sa Filipino version ng sikat na serye na naunang umere sa United Kingdom.

Papangalanang “The Broken Marriage Vow” ang bersyon nito sa bansa.

Ngunit sinabi rin nito na sakaling tinanggap ni Santos ang proyekto at inalok sa kaniya ang role bilang asawa nito, hindi umano ito magdadalawang isip na gawin din ang serye.

“Kung tinanggap ni Juday, kung gagawin ni Juday, I'll do it. I'll do it in a heartbeat. It'd be nice to work with her again,” ani Piolo.

Watch more in iWantTFC

Ito ay sa kabila ng pag-amin ng aktor na mas nais niya munang pagtuunang pansin ang paggawa ng pelikula kaysa sa mga palabas sa telebisyon kaya hindi pa gaanong nakikita nang madalas ngayon ng mga manonood.

“I just skip TV because I want to focus on being a probinsyano. My passion has always been the movies. I love films. That's really my priority. I'm gearing towards doing just movies for now,” pahayag nito.

Pero dahil malaki ang utang na loob kay Juday, handa nitong pasukin muli ang teleserye sa kahit anong oras basta makakatrabaho muli ang beteranang aktres.

“Juday is Juday,” tugon pa ni Pascual. “I'm always gonna be a fan of Juday. Laki ng utang na loob ko doon. If there's a chance for us to work again, anytime.”

Sa kabila ng pag-amin na ito, masaya naman ang aktor sa mga napiling bumida sa nasabing palabas na sina Jodi Sta. Maria at Zanjoe Marudo na kapwa kaibigan niya.

“Could've been nice but I'm happy for Jodi and Zanjoe. They are my friends too. And I'm sure kayang kaya nila 'yon,” dagdag pa niya.

Abala si Pascual sa paggawa ng pelikula kung saan may nakapila umanong tatlong palabas na gagawin niya ngayong 2021. Bukod pa ito sa pag-ere ng tatlong pelikula na nauna na niyang natapos noong nakaraang taon.

Kasama sa mga inaasahang lumabas na proyekto ni Pascual ay ang pelikulang pinagsamahan nila ni Alessandra de Rossi.

Mayroon din siyang ginawang pelikula kasama si Jasmine Curtis sa direksyon ni Paul Soriano. Hinihintay din niyang matapos ang pagbuo sa pelikula niya kasama ang batikang direktor na si Brillante Mendoza.

Related videos:

Watch more in iWantTFC