Janus del Prado ginulat ang mga netizen sa kaniyang weight loss journey

Mula sa Instagram ni Janus del Prado

Napahanga ang maraming netizen sa ipinakitang body transformation ng aktor na si Janus del Prado matapos mabawasan ng aabot sa 60 pounds ang kaniyang timbang.

Sa kaniyang Instagram account, masayang ibinahagi ni Del Prado na bumagsak na sa 150lbs ang kaniyang bigat mula sa 210lbs.

Base sa kaniyang post na ginamitan ng ng #TitoGoals at #tonewbeginnings, hindi pa ito ang target niya dahil nais pa niyang bumaba sa hanggang 140lbs.

“210lbs - 150lbs. 10lbs na lang ayaw pa matanggal. Eh basta! Kaya yan!” panghihikayat ng aktor. “Let's do this!”

Marami ang nakakuha ng inspirasyon at natuwa sa nagawa ni Del Prado kagaya na lamang ng ilang mga personalidad sa showbiz tulad ni Judy Ann Santos.

“Gudjab ka dyannn,” maikling komento ni Santos sa aktor.

Maging ang asawa ni Santos na si Ryan Agoncillo ay napamangha sa fitness journey ni Del Prado at biniro pang pati ang disenyo sa damit nito ay lumiit na rin.

“Sa galing ng determinasyon mo, pati yung robot lumiit,” ani Agoncillo.

Maraming netizen naman ang humihingi ng advice mula rito kung paano rin sila makakapagbawas ng timbang.

“Tips nman how to achieve that body? hehe it can help me bigtime tnx,” hiling ng isang netizen.

“Baka pwede po ninyo i share papano ninyo na achieve ang pag papayat ninyo.. thank you,” saad din ng isa pang social media user.

Nito lamang Pebrero, inanunsyo ni Del Prado ang pagkalas sa Star Magic upang maging isang freelance actor.

Nagpasalamat ito sa talent agency sa pagkupkop sa kaniya sa 21 taon na nagsimula sa pagiging miyembro niya ng Star Circle Batch 9.

Napanood si Del Prado sa ilang teleserye ng ABS-CBN katulad ng "Lobo", "A Beautiful Affair," "The Legal Wife" at "Starla."