Donny, Belle mas nahirapan sa ‘fight’ scenes kaysa magpakilig sa ‘He’s Into Her’

Mula sa Instagram nina Donny Pangilinan at Belle Mariano

Matapos ang dalawang taong paghihintay, malapit nang umere ang inaabangang serye na “He’s Into Her” na pagbibidahan nina Donny Pangilinan at Belle Mariano.

Bagamat nakaantabay na ang mga manonood sa kilig na handog ng istorya at bagong love team na DonBelle, isa rin sa tututukan ang ilang pag-aaway ng mga bidang karakter sa palabas.

Inamin ni Pangilinan sa naganap na virtual media conference na mas nahirapan ito na gawin ang mga fight scenes ng serye kaysa sa mga nakakakilig na tagpo.

Ayon sa aktor, ayaw niya umanong masaktan ang onscreen partner ngunit may ilang eksena na hindi talaga ito maiiwasan.

“They're very different, eh. Mas mahirap mag-away siyempre kasi ayoko naman i-hurt 'yan [si Belle]. Pero may mga scenes talaga na ang sama rin minsan,” ani Pangilinan.

Sumang-ayon naman dito si Mariano na sinabing may mga pagkakataon na nadadala niya ang nararamdamang galit kahit tapos na ang eksena.

“There was this scene na parang magkaaway kami and after nung scene nadala ko 'yung emotion. And Donny was trying to say na okay na, ganun,” saad ni Mariano.

“But then nadala ako masyado, hindi ako makawala sa character ko na galit lang ako the whole time. Mahirap talaga 'yung scene na magkaaway," dagdag ng aktres.

Babaunin naman ng dalawang artista ang samahang nabuo sa serye lalo pa’t sobrang lapit na nila sa isa’t isa kasama ang iba pang cast.

Ayon kay Belle, nawala na umano ang ilangan noong unang shooting nila. Dinugtungan pa ito ni Donny na tila isang pamilya na sila sa set ng “He’s Into Her.”

“When you’re spending so much time together, when you’re locked in, it becomes less like work. Parang kasama mo lang pamilya mo. We all enjoyed. We really got close. Of course si Belle mas naging mas close kami. I would say it’s (the friendship) very genuine,” pahayag ng aktor.

Mapapanood ang “He’s Into Her” simula May 30, 8:45 p.m., sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, at TFC.

May 10 episodes ang nasabing serye na eere hanggang sa Hulyo sa direksyon ni Chad Vidanes at base sa libro ni Maxine Lat.

Makakasama ni Donny at Belle sina Vivoree Esclito, Kaori Oinuma, Rhys Miguel, Joao Costancia, Criza Taa, Jeremiah Lisbo, Dalia Varde, Limer Veloso, Melizza Jimenez, Ashley del Mundo, Gello Marquez, Sophie Reyes, at Jim Morales.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC