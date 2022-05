Nakaburol na ang mga labi ng pumanaw na beteranang aktres na si Susan Roces sa The Heritage Memorial Park sa Taguig.

Bandang 5:30 ng hapon nang dumating sa viewing chapel ang mga labi nito.

Maraming mga kasamahan nito sa showbiz ang agad na pumunta sa unang gabi ng lamay, kabilang na ang mag-asawang Senador Tito Sotto at Helen Gamboa.

Ayon kay Senador Grace Poe, nabigla sila sa agad na pagpanaw ng kanyang ina.

Pero tanggap na daw nila ito lalo’t alam niyang gustong gusto na rin ng kanyang ina na makasama ang kanyang yumaong asawa na si Fernando Poe Jr.

“Hindi kasi siya nagdadaing ng masyado. Kilala ko ang aking nanay, itinatago niyang mabuti kung ano man ang nararamdaman niya, ayaw niyang maging pabigat sa iba ah pero alam niyo ngayong nagpandemic tayo no, hindi siya masyadong nakapag-taping o hindi siya masyadong lumabas so nagkaroon siya ng maraming oras na magmuni-muni at sa tingin ko talagang nangungulila na siya sa tatay ko," kuwento ng senadora.

"Madalas pag nag-uusap kami, siya pa rin ang pinag-uusapan namin, pero alam niya na gusto niyang ihanda niya kami, gusto niya kami na ilagay sa maayos. Kaya halos dalawang dekada na rin ang nakalipas si FPJ siguro sabi niya, tama na siguro 'yun."

Martes nang dalhin nila sa ospital ang ina dahil nanghihina umano ito at hindi na kumakain.

Cardiopulmonary arrest ang ikinamatay ng kanyang nanay, ayon kay Poe.

Bago dalhin sa ospital, huling napag-usapan pa daw nila ang pagkakapasa ng batas para sa mga nadadampot na kabataan. Masaya daw ito lalo’t isa ito sa mga isinusulong niya.

“So sabi niya masaya siya tapos alam mo pakatapos non parang iba na yun na ang huling pag-uusap namin kaya nga parang napaka-symbolic nga," kuwento ng senadora.

"Ang pinagbibilin niya palagi yung mga apo niya na kailangan daw dalhin namin sa Baguio yung mga bata tapos yung bahay namin ng tatay ayusin ko daw pwede daw magbakasyon muli, 'yun na ang mga naisip niya.”

Nakakagaan din sa kalooban ayon kay Poe ang mungkahi nang ilan na gawing isa sa mga national artists ang kanyang ina.

"Siya po ay magaling sa kanyang sining pero higit sa lahat siya ay dapat maging isang mabuting huwaran. So nasa kamay ang desisyon ng nasa posisyon kung ito ay maibibigay o hindi. Pero sa puso ng ating maraming kababayan hindi po siya malilimutan bilang may integridad, mahinahon pero pag hinamon ay hindi po umaatras,” ani Poe.

Nagpapasalamat si Poe sa kanyang ina dahil hinanda umano siya at pinalaki ng maayos at maging matatag.

“Gusto ko lang sabihin sa kanya na maraming salamat, hinanda niya kami sa mahabang panahon na naulila kami kay FPJ at bago pa non mga bata pa kami kung anong maituturo niya sa akin naituro niya sa akin," aniya.

"Pinalaki niya ako na maging maligaya sa kakaunti na meron at huwag kalilimutan na meron talaga tayong misyon sa buhay na pwede tayong tumulong kung meron tayong pagkakataon na tumulong, tumulong tayo at huwag tayong padalos-dalos ng kilos. Maging maging mahinahon tayo pero huwag tayong paaapi. 'Pag merong kailangang sabihin, sabihin, kaya Ma, parang nawalan ako ng saklay, pero sabi mo naman palagi di ba, 'Grasya kaya mo 'yan, kayanin mo yan, huwag mo akong papahiyain.' So kakayanin naman namin at alam kong nandiyan ka.”

Miyerkoles ang libing ng aktres pero hindi pa nagbibigay ng detalye ang pamilya kung anong oras.

Simula Linggo, maaari nang dumalaw ang mga may nais makita at magbigay ng huling respeto sa aktres.

Alas 10 ng umaga ito hangang gabi pero panawagan ni Poe sa mga pupunta na sumunod sa health protocols.