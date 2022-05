Courtesy: Sen. Grace Poe

MAYNILA - Pumanaw na ang tinaguriang "Reyna ng Pelikulang Pilipino" na si Susan Roces nitong Biyernes ng gabi dahil sa komplikasyon ng kaniyang edad.

Kinumpirma ito ng kanyang anak na si Sen. Grace Poe.

Pumanaw si Roces kapiling ang mga mahal sa buhay.

Ayon kay Poe, hiling niyang maalala ng publiko ang kaniyang ina bilang isang mabuting tao, huwarang Pilipina, at isang national treasure.

Binansagang the "face that refreshes" ang tubong-Bacolod na si Jesusa Levy Sonora ng Sampaguita Pictures, mula nang pumalaot siya sa showbiz noong 1950s.

Ang dalisay ding imahe ni Roces ang nagluklok sa kaniya bilang reyna ng pelikulang Pilipino, na nagsabog sa kislap sa maraming hindi malilimutang pagganap na minahal ng publiko.

Sa comedy, drama, aksiyon, sayaw at horror pinanday ang talino ni Roces na ilang beses pinarangalan ng FAMAS at iba pang award-giving bodies.

Siya si Susanang Daldal, Susanang Twist -- ang prinsesa sa Perlas ng Silangan.

Siya rin si Divina Gracia, Maruja, Barbara sa "Patayan sa Sindak Si Barbara," ang huwarang asawa sa "Mahal Saan ka Nanggaling Kagabi" at kalaunan, si Lola Flora sa "FPJ's Ang Probinsiyano"

Bilang "First Lady" ng showbiz, tiningala din ng fans ang pagsasama nila ng action king na si Fernando Poe Jr. sa pelikula at politika.

Kapwa nilang hinarap ang mga dagok sa kontrobersiyal na resulta ng 2004 presidential elections, ang taong pumanaw rin si FPJ.

Ito na rin ang isa sa pinakamahirap na pagganap ni Susan sa tunay na buhay.

"The gravest thing you have ever done is you have stolen the presidency not once, but twice!" ani Roces.

Sa laro ng politika, nilagpasan din ni Roces ang hinagpis ng 2016 presidential elections sa isyu ng citizenship ng adopted daughter niyang si Sen. Grace Poe, na kalauna'y kinatigan ng Korte Suprema.

Hanggang bago mag-pandemya, itinampok si Roces sa ilang teleserye sa ABS-CBN. Highlight din sana ang balik-tambalan nila ng dating karibal na si Amalia Fuentes, na pumanaw na rin noong 2019.

Taong 2015 nang bigyan ni Roces ang kaniyang basbas kay Coco Martin para gawing teleserye ang pelikula ni FPJ na "Ang Probinsiyano"

Nito lang Enero ang huling eksena ni Roces. Pebrero rin ang kaniyang huling public appearance sa PhilPost kung saan siya pinarangalan bilang isa sa living legends honorees ng commemorative stamps.

Kahit mahina na, ipinakita pa rin ni Roces ang kaniyang regal na anyo. Ito na rin ang huling balik-tanaw at pasasalamat niya sa buhay at karir na nagsara ng isang malaki ng kasaysayan ng bansa.

Paglalamayan ang labi ni Roces sa Heritage Park sa Taguig City.

Itatakda pa ang kaniyang libing sa North Cemetery kung saan magkatabi ang puntod ng hari at reyna ng pelikulang Pilipino.

-- Ulat ni Mario Dumaual, ABS-CBN News