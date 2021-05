‘Ticket to heaven’: Candy Pangilinan ibinahagi ang mga natutunan kay Quentin

Watch more in iWantTFC

Hindi ipagpapalit ng aktres na si Candy Pangilinan ang kaniyang anak na si Quentin kahit pa ulitin nito ang kaniyang buhay.

Sa kaniyang muling panayam sa “Magandang Buhay,” biniyang diin ni Pangilinan na tanggap niya ang kalagayan ng anak na may autism at hindi ito problema sa kaniya.

“Maraming nagtatanong sa akin, kung uulitin ko raw ang buhay ko, kung okay lang na si Quentin ulit ang maging anak ko, yes. Ayos lang. Okay lang. Tanggap ko na,” ani Pangilinan.

“Parati ko ngang sinasabi na Quentin is my ticket to heaven, and I think more than na binago ko ang buhay ni Quentin, I think binago ni Quentin ang buhay ko,” dagdag niya.

Ayon pa sa aktres, tinuruan siya ng kaniyang anak kung paano magkaroon ng mahabang pasensya at simpleng pamumuhay.

Aniya, madaling matuwa sa mga maliliit at simpleng bagay si Quentin na nagpabago sa mataas niyang standard noon.

“Grabe 'yung tinuro niya sa 'kin. 'Yung pasensya, 'yung tolerance, at saka 'yung to live simply. 'Yung ang simple ng buhay,” saad ni Candy.

“Sobra siyang grateful and appreciative of simple things. Dati kasi, ako kailangan mo akong i-impress. Ngayon hindi na. Simple lang, nakakatuwa.”

Pinakakinikilig umano si Pangilinan tuwing tinatanong ng anak kung okay lamang siya lalo na sa mga pagkakataong napapagod siya.

“Kasi usually nakikita niya na pagod na pagod na ko. Ang dami kong ginagawa. Pa-all around ang beauty ng lola nyo,” pabirong pahayag nito.

“Minsan nakikita niya na patulala na ko. Nagbebenta pa 'ko ng kung ano-ano. Tinatanong niya ako, ‘Mom, are you okay?’”

