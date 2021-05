Maymay Entrata kay Edward Barber: Masaya ang puso ko

Mula sa Instagram ni Edward Barber

Bagamat hindi pa rin pinapangalanan, tahasang inamin ng aktres na si Maymay Entrata sa kaniyang onscreen partner na si Edward Barber na may nagpapasaya sa puso niya ngayon.

Sa finale episode ng digital show ni Edward na “Kwentong Barber,” lakas loob nitong kinumusta ang puso ni Maymay na minsan nang naibahagi ng aktres sa isang magazine interview.

Naging totoo naman ang kasagutan ni Entrata na sinabing kahit hindi pa talaga siya nakakarekober nang tuluyan mula sa naramdamang sakit sa kaniyang nakaraan, ipinagmamalaki naman nito na masaya ang puso niya sa ngayon.

“Yung heart ko at the moment, kahit siguro nasa process ako na hindi ako okay, kahit nasa process ako na naghi-heal palang ako doon sa past ko, isa sa pinakamasaya ako at pinasasalamatan ko... masaya ang puso ko,” pag-amin ng aktres.

Hindi naman kinontra ni Barber ang kasiyahan ng kaniyang ka-love team at sinabing masaya siya para kay Entrata.

“I'm happy with that. As long as you have joy and happiness, that's something that we can all indulge on,” ani Barber.

Dagdag pa ng host at aktor, susuportahan niya kung ano man ang pipiliin o magiging desisyon ng kaniyang ka-love team dahil alam umano niyang doon magiging masaya ito.

“Whatever Maymay chooses, whatever I choose, that will be joyful and happy. Kung ano 'yung magiging desisyon ni May, that's what we choose. 'Yun na 'yun,” sabi ng host.

Sa nasabing panayam din matapang na tinanong ni Edward si Maymay kung may pag-asa pa ito sa kaniya.

Hindi man idinetalye maigi ng aktor ang kaniyang katanungan naging malaman at totoo ang naging sagot ni Entrata tungkol dito.

Hindi tahasang nagbigay ng eksaktong sagot si Entrata ngunit ipinaliwanag nito na ayaw niyang magpaasa ng tao kasunod ng pagbibigay diin na mahirap ibalik ang tiwalang nasira na.

“Sige magpakatotoo na tayo. Kagaya ng sinabi mo kanina 'yung mga pagkakamaling nagawa. Ang pinakamahirap kasi sa 'kin kapag nasira na 'yung tiwala, ang hirap mabalik,” ani Maymay.

Dito rin muling binigyang diin ng aktres na nahanap na nito ang magpapasaya sa kaniya. Dumating umano ang taong ito sa buhay niya sa panahon na nahihirapan siya at wala ang taong gusto sana niyang dumamay para sa kaniya.

“Ayoko rin magpaasa lalo na't sa ngayon nahanap ko 'yung saya na gusto ko. At nahanap ko 'yung saya na 'yun nung panahon na walang kahit sinong tumulong o nandyan para sa 'kin,” paliwanag ni Entrata.

Noong nakaraang taon, naglabas ng joint statement ang MayWard tungkol sa kanilang ugnayan na nagsasabing wala pa umano silang plano na iakyat sa susunod na lebel ang kanilang pagkakaibigan.

“Pareho po namin na-realize that being the best of friends will even be more beneficial for us. Mas kumportable kami makakapagtrabaho. Wala pong pagbabago. Kami pa din ang magkasama dahil there’s no one else we would rather work with than each other,” ayon sa dalawa.

