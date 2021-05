JC Alcantara, bibida sa 'MMK' bilang TNT grand winner JM Yosures

MANILA -- Bibida si JC Alcantara sa episode ng "Maaalala Mo Kaya" ngayong Sabado, kung saan trampok ang buhay ni JM Yosures, ang grand champion sa season 4 ng Tawag ng Tanghalan sa "It's Showtime."



Matutunghayan ang buhay ni Yosures na namulat sa isang mahirap na pamumuhay. Umabot si Yosures sa puntong pinigilan ng ina na abutin ang pangarap na maging isang mang-aawit at sinabihang magpokus na lang sa kanyang pag-aaral.

At kahit pa nakatapos siya at nagkaroon ng maayos na trabaho, alam ni Yosures sa kanyang sarili na may kulang pa rin sa kanyang buhay. Dahil sa suporta ng kanyang madrasto at ina, sumali si Yosures sa Tawag ng Tanghalan kung saan hindi lang niya nakamit ang kasikatan at salapi, kung 'di mga aral kung paano maabot ang kanyang pangarap.

Tampok din sa "MMK" episode na pagbibidahan ni Alcantara sina Nikki Valdez at Jayson Gainza sa panulat ni Mary Rose Colindres at direksiyon ni Elfren Vibar.

Sa Instagram, inanyayahan naman ni Alcantara ang kanyang mga tagahanga na panoorin ang kanyang pagganap sa "MMK."



Mapapanood ang "MMK" sa Kapamilya Channel, A2Z, Kapamilya Online Live YouTube channel, ABS-CBN Entertainment Facebook page, at iWantTFC.

Para sa mga manonood sa labas ng Pilipinas, mapapanood ang MMK sa The Filipino Channel sa cable at IPTV.