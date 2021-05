Elisse Joson, inaming miss na si Mccoy de Leon

MAYNILA -- Inamin ng aktres na si Elisse Joson na miss na niya ang aktor at napapabalitang nobyo na si Mccoy de Leon.

Sa Instagram nitong Biyernes, nagbahagi si Elisse ng collage ng screen grabs ng pag-uusap nila ni Mccoy sa pamamagitan ng video app.

Sa caption, pinasalamatan ni Elisse si Mccoy sa pagmamahal nito sa kanya sa kabila ng distansiya sa pagitan nilang dalawa.

"Thank you for reminding me that I am loved by you, even through the distance... sabi mo lagi kita inaaway, pero miss lang talaga kita," ani Elisse na ngayon ay nasa ibang bansa base na rin sa mga post nito sa social media.

Dahil sa pinakabagong post ni Elisse, hindi naitago ng mga kaibigan sa showbiz at mga tagahanga ng tambalan nila ang kilig.

Matatandaang Agosto noong nakaraang taon nang mabuhayan ng loob ang mga tagahanga nina Elisse at Mccoy matapos magbahagi ang aktor ng isang retrato kung saan kitang hinahalikan niya ang noo ng aktres habang sila ay nasa isang yate.

Taong 2016 nang mabuo ang tambalan nina Mccoy at Elisse sa loob ng Bahay ni Kuya.

Noong Marso 2018, inamin ni Elisse na may pinagdadaanan sila ni Mccoy. At noong 2019, sinabi ni Elisse na labis siyang nasaktan sa nangyari sa relasyon nila ni Mccoy.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC