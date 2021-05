Andrea Brillantes, natupad ang mga pangarap dahil sa social media

Mula sa Instagram ni Andrea Brillantes

Malaki ang pasasalamat ng aktres na si Andrea Brillantes sa social media dahil naging tuntungan niya ito upang maabot ang mga pangarap kagaya ng pagkakaroon ng sariling bahay.

Sa virtual media conference ng kaniyang bagong palabas na “Click, Like, Share” kasama sina Seth Fedelin, Francince Diaz, at Kyle Echarri, ibinahagi ni Brillantes ang mga magagandang naidulot sa kaniya ng makabagong teknolohiya.

Ayon sa batang aktres, marami siyang nagawa dahil sa pagkakaroon ng social media sa kabila ng mga pagsubok na dinanas noong siya ay bata pa lamang.

“Grabe yung struggles simula nung bata ako. Kahit minsan sabihin ko ng I hate it, I hate social media pero nang dahil dito natupad ko pangarap ko kasi hindi naman talaga ako yung madaming teleserye,” ani Brillantes.

Dahil hindi naman aniya ganoon pa karami ang kaniyang proyekto noon, pinagsikapan umano niyang maging aktibo sa social media katulad ng TikTok kung saan umabot na sa higit 12 milyon ang follower nito, upang magkaroon ng iba pang pagkakakitaan.

“There were times na wlaa ako teleserye. Kaya nagsipag ako mag-post, stay relevant. Nagsipag ako sa TikTok, sa Musically para makakuha ng maraming raket. At sobrang nakatulong sakin yun,” pag-amin ng isa sa mga bida sa seryeng “Huwag Kang Mangamba.”

Malaki rin aniya ang kontribusyon ng social media sa pagpapagawa niya ng pangarap na bahay.

“Dahil sa social media na yan, natupad ko yung makabili ng bahay. Hindi talaga siya actually sa teleserye kasi napupunta yun lahat sa money na pangkabuhayan so social media talaga helped me,” tugon ni Andrea o mas kilala bilang si Blythe.

Ngunit sa kabila nito, inamin ni Brillantes na marami ring hindi magagandang naidulot sa kaniya ang paggamit ng social media.

Ayon sa kaniya, maaga umano siyang namulat sa mundo ng social media lalo nang maging bida sa seryeng “Annaliza.”

At sa murang edad, naging biktima na siya ng bullying sa paaralan at cyberbullying naman sa showbiz.

“At a very young age, ang dami na nagsasabing may mali sakin. Yung kilay ko. Yung height ko. Kahit sobrang bata pa ko pinagsasabihan na ko sa weight ko,” kuwento ni Andrea.

“Nahirapan talaga ako tingnan yung sarili ko sa salamin. ‘Okay ba ko? Maganda ba ko? Akala ko ba sabi ni mama maganda ako?’” pagtatanong umano niya sa kaniyang sarili noon.

Kaya naman sinabi rin nito na maingat na siya ngayon sa paggamit ng social media lalo pa’t marami na ang nakakakilala sa kaniya at may mga batang umiidolo sa kanila.

Palagi umano nilang iniisip ng “Gold Squad” na may mga batang makakakita ng mga komento at post nila sa social media.

“Maraming naglu-look up sa 'min and lagi rin po naming iniisip, I’m sure, bago namin i-post yung isang bagay dahil alam namin na maraming makakakita, pinag-iisipan po talaga namin ng mabuti,” pahayag ni Brillantes.

Mapapanood ang digital series nina Brillantes, Fedelin, Diaz, at Echarri simula Hunyo 5 sa KTX.ph at iWantTFC.

Iikot ang apat na iba’t ibang kuwento sa mga usapin tungkol sa social media lalo na sa buhay ng mga kabataan.

