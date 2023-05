Nanguna si Senador Grace Poe sa paggunita ng death anniversary ng kanyang ina na si Susan Roces. Andrea Taguines, ABS-CBN News

MAYNILA -- Isang taon mula ng pagkamatay ng Reyna na mga Pelikulang Pilipino na si Susan Roces, nagtipon-tipon muli ang kanyang pamilya, mga fans, at mga kaibigan sa media sa kanyang libingan sa Manila North Cemetery para sa misa.

Naunang dumating si Senador Grace Poe kasama ang kanyang pamilya, para magsindi ng kandila at mag-alay ng mga sampaguita sa puntod ng kanyang ina.

Dumating din ang lead stars ng FPJ’s Ang Probinsiyano na si Coco Martin at Julia Montes, kasama ang Chief Operating Officer for Broadcast ng ABS-CBN na si Cory Vidanes.

Ang teleseryeng "Ang Probinsiyano" ay ang pinakahuling proyekto ni Susan Roces, kung saan gumanap siya bilang Lola Flora.

Dumalo din sa misa at programa ang CEO ng ABS-CBN Corporation na si Carlo Katigbak

Sa kanyang talumpati pagkatapos ng misa, nagpasalamat si Coco sa mga pangaral ni Susan Roces na hanggang ngayon daw ay baon-baon niya parin

Nangako silang pareho ni Senadora Grace Poe na ipagpatuloy ang iniwang legacy ni Susan Roces sa larangan ng sining at sa pagsulong ng mura pero kalidad na gamot para sa mga pilipino

"Sa totoo po takot na takot ako sa obligasyon na kanyang pinamana sa akin. Nagpapasalamat ako nang dahil kay Tita Susan, pinagkatiwalaan ako

ng iba pang mga proyekto ni FPJ, kaya sa abot po ng aking makakaya

pinapanalangin ko na di ako magkamali o madapa kasi alam ko yung legacy nila," ani Martin.

"Marami tayong tinutulak talaga lalong lalo na sa budget ng Department of Health na mabigyan ng mas malaking tulong ang mga nangangailangan ng medical assistance, hanggang ngayon sa abot ng aming makakaya yun ang aming ginagawa," wika naman ni Poe.

Pagkatapos ng programa, namigay ng pagkain ang team ni Poe sa mga fans na nakibahagi sa paggunita ng pagkamatay ng kanyang ina

Tradisyon na daw nila ito, mula pa noong buhay pa si Susan Roces tuwing bumibisita ang kanyang pamilya sa puntod ng ama at action king na si Fernando Poe Jr.

-- Ulat ni Andrea Taguines, ABS-CBN News