Vice Ganda, may maagang Pamasko sa 'Showtime' family

MAYNILA -- Pinaaga ng aktor at host na si Vice Ganda ang Pasko para sa buong staff at crew ng "It's Showtime."

Nitong Biyernes sa pagsisimula ng segment na "Showtime Sexy Babe," nagawang pasayahin ni Ganda ang higit 100 staff at crew na bumubuo sa pangtanghaliang programa ng ABS-CBN nang sabihin niyang makakatanggap ang mga ito ng tig-P5,000 bilang maagang Pamasko.

"Maganda ang gising ko kaya lahat kayo na 130 na staff lahat kayo makakatanggap ng P5,000 each. Merry Christmas, Showtime!" ani Vice.

"Early Christmas gift ko na sa Showtime yan. ...I love you Showtime family. You have been very kind to me. And I woke up today realizing that I have been so blessed to have you. And I just want to put a little smile on your faces today. P5,000 bawat isa," ani Vice.

Maliban sa kanyang "Showtime" family, limang manonood din ang mananalo ng tig-P10,000.

"Baka sabihin ng madlang pipol naiwan sila sa ere, hindi ba? Gamitin niyo lang ang #ShowtimeVeryFunny at mamaya ay lima ang mananalo ng P10,000 each. 'Yung tweet na may pinakamagandang picture ko, pipili tayo mamaya. Ayan ah para masaya lang ang araw natin," ani Vice na iginiit ang pagmamahal at kanyang pamilya sa "It's Showtime."