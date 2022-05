Maris Racal, kilig sa 'masayang' relasyon nila ni Rico Blanco

MAYNILA -- Hindi naitago ng aktres na si Maris Racal ang kilig sa pagbabahagi tungkol sa estado ng relasyon nila ng nobyong si Rico Blanco.

Sa naging pagbisita ni Racal sa "Magandang Buhay" nitong Biyernes kasama ang iba pang bituin ng seryeng "How To Move On In 30 Days," naging bukas ang aktres sa relasyon nila ng musikero na dating bokalista ng bandang Rivermaya.

"Kami po ngayon sobrang okay po namin. As in hindi kami nag-aaway. Kung nag-aaway man hindi 'yung alam mo na pagalingan, 'yung parang kailangan may manalo sa away. Nag-aaway kami kasi parang kailangan i-fix namin," ani Racal.

"Tapos masaya lang, magaan, happy," dagdag ni Racal.

Sa programa, naikuwento rin ni Racal ang nag-viral niyang vlog kung saan kitang tinuturuan siya ni Blanco na magmaneho.

"Kasi parang sayang 'yung first na hindi mo mabi-video kasi importante na 'yan ngayon na kailangang i-document mo lahat. Tapos sabi ko, 'Babe, puwede bang turuan mo ako ulit.' Kasi three years na na akong hindi nagda-drive," ani Racal.

"Tapos ayaw niya pa. Si Rico kasi super careful niya na tao, kailangan planado lahat. 'Okay, sino ang magbi-video sa atin? Saan tayo dadaan? What if my kotse?' Ganyan siya, tapos na-frustrate, umiyak pa ako. Sabi ko 'ang hassle mo naman ka-vlog.' Kasi kapag vlog dapat masaya lang para 'yung momentum. Umiyak pa ako, sabi ko 'huwag na nga lang.' Siguro weeks na sabi niya 'sige na ituloy na natin yung vlog mo, gawin na natin kasi free na naman ako.' Tapos ginawa namin," dagdag na kuwento ni Racal.

Matatandaang Mayo 2021 nang kumpirmahin sa publiko ng dalawa ang kanilang relasyon.



