Jake Ejercito, 'di papahuli sa pagiging 'best popshie'

Watch more in iWantTFC

MANILA -- Naniniwala ang aktor si Jake Ejercito na bagamat totoo ang kasabihang "mother knows best," hindi naman aniya papahuli ang mga ama na tulad niya pagdating sa ikabubuti ng mga anak.

Si Jake ang ama ni Ellie, ang panganay na anak ng aktres na si Andi Eigenmann.

"I agree naman na momshie knows best but siyempre hindi rin pahuhuli ang mga popshie, hindi ba? Hindi rin papahuli," ani Jake sa naging pagbisita niya sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes.

Sa programa, nagbalik-tanaw si Jake sa panahon na dumating sa kanyang buhay si Ellie.

Aniya, nasa Singapore siya noon at nag-aaral nang ipanganak si Ellie.

"I was finishing my studies. Kaya memorable sa akin, hindi ko siya makita. I was stuck there; I had to finish my studies. So 'yung longing to be with Ellie lagi kong nararamdaman nung time na 'yon. So hindi ko alam kung nalulungkot ba ako, separation anxiety," ani Jake.

"I was only 21. Parang medyo bata but yeah it changed my life completely, talagang 180 degrees," dagdag ni Jake.

Sa programa, isang mensahe ng pasasalamat ang natanggap ni Jake mula sa kanyang anak.

"Hi, Daddy! Thank you for everything and thank you for giving me things. I love you so much, bye," ani Ellie sa video message para kay Jake.

Sa huli, isang pangako naman ang ibinahagi ni Jake para sa kanyang anak.

"I just want her to know that she's unique, she's special in her own way. And that she's capable of doing anything she wants in life. Nandito lang ako to support her. I'll be rooting for her. She'll always have me," ani Jake.

Sa ngayon, aabangan si Jake sa inaabangang serye na "Marry Me, Marry You" na pagbibidahan nina Janine Gutierrez at Paulo Avelino.

Related videos:

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC

Watch more in iWantTFC