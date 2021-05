Ex-'PBB' housemate Andi Abaya, nais magkaroon ng sariling teleserye, pelikula

Mula sa Instagram ni Andi Abaya

Matapos ang matagumpay na kampanya sa “Pinoy Big Brother,” handa na si Andi Abaya na harapin ang mga maaaring oportunidad na dumating sa kaniyang tuluyang pagpasok sa showbiz.

Sa ulat na inilabas ng PUSH, sinabi ng dating housemate ni “Kuya” na isang malaking katuparan sa kaniyang pangarap ang makapasok sa industriya dahil bata p lamang umano siya ay nais na niyang maging modelo at makita sa telebisyon.

Nagsimula umano siyang gumawa ng mga commercial sa Amerika noong 13 anyos siya bago tuluyang nakapasok sa “PBB.”

At ngayong ganap na itong artista, lalo pa’t isa siya sa mga bagong miyembro ng “Squad Plus," umaasa si Abaya na magkakaroon siya ng pelikula o teleserye sa hinaharap.

“Yung gusto ko ma-achieve sa industry na ito is, of course, magkaroon ng sariling pelikula, teleserye. Actually any opportunity gusto ko ma-explore itong industry na ito because I’m super excited kasi pangarap ko ‘to nung bata pa ako,” ani Andi na unang nakilala bilang si Andrea.

“Now that I’m here, I’m one step closer to that dream. I will be open to learning, I will be open to any opportunity given to me,” dagdag pa niya.

Labis din ang pasasalamat ng baguhang artista sa pagkakasama niya sa grupo kaya nangako ito na sisikaping maging proud sa kaniya ang pamilya at mga taga-suporta.

“I will do my best and I will make them proud, I will make my family proud, and I will make myself proud. And sa lahat ng sumuporta sa akin, ibibigay ko 'yung lahat ko,” ani Andi.

Mayroon aniya siyang determinasyon at handang ibuhos ang lahat ng kakayahan para sa trabahong nakuha.

Sinabi rin nito na handa siya sa mga basher na maaaring pumuna sa kaniyang mga gagawin dahil ipagpapatuloy umano niyang palakasin ang kaniyang loob.

“I will prepare myself kung ano man 'yung magiging challenge ng industry na ito para ipagpatuloy ko palakasin 'yung loob ko, patatagin 'yung sarili ko and harapin 'yung mga obstacles ahead of me,” tugon ni Abaya.

Bukod sa pag-arte, nais ding pasukin ni Andi ang pagkanta at pagsayaw lalo pa’t hilig na niya ito noong bata pa lamang siya.

“When it comes to having my own recording in the future, I am praying na hopefully I get to have that opportunity because passion ko talaga 'yung pagkakanta and pagsasayaw and it’s one of my dreams to be part of this industry.”

Nagtapos bilang second big placer si Andi sa katatapos lamang na edisyon ng "PBB" habang si Liofer Pinatacan ang itinanghal na big winner.

