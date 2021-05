Edward Barber nilinaw na magka-love team pa rin sila ni Maymay Entrata

Maymay Entrata at Edwards Barber sa 2019 ABS-CBN Ball. Karl Cedrick Basco

Sa kabila ng mga pagsubok na kinaharap ng samahan nila ni Maymay Entrata, nilinaw ng host at aktor na si Edward Barber na magka-loveteam pa rin sila ng aktres.

Naging seryoso at tila may kurot sa puso para sa maraming MayWard fans ang naging finale episode ng digital show ni Barber na “Kwentong Barber” sa live streaming app na Kumu kung saan si Entrata ang kaniyang naging panauhin.

Sa nasabing panayam, inalala ni Edward ang kanilang pagsisimula sa showbiz ni Maymay halos limang taon na ang nakakaraan.

“Five years ago I met you. It's been a crazy journey. Ang daming nangyari. A lot of first times. Travelling experiences,” ani Barber bago tanungin si Entrata kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng loveteam sa industriya nila.

Inamin ni Maymay na malaking tulong ang pagkakaroon ng ka-partner pagdating sa showbiz lalo pa kapag unti-unti nang nakikilala.

“Importante talaga na may kasama ka, for example, nao-overwhelm ka may magre-remind sayo na ‘oy wag lalaki ulo mo. Stay grounded,’” saad ni Entrata.

Ngunit bahagyang nagpahapyaw ang aktres tungkol sa paghihiwalay dahil aniya kailangan din nilang mag-grow na magkahiwalay.

Ginamit ni Entrata na halimbawa ang mga solo performance at hosting gig ni Barber na hindi na siya kasama.

“Kasi na-realize ko na kapag nagiging komportable kayo sa isa’t isa or nagiging dependent ka na sa partner mo, di ka nag-go-grow,” paliwanag ni Maymay.

“Nagsisimula naman na iba proyekto mo, nagho-host ka na at performing. Dun mo masasabi na kung gaano ka-solid yung foundation na na-build natin nung early years,” dagdag pa nito.

Mabilis namang nilinaw ni Barber sa mga manonood na hindi pa mabubuwag ang kanilang MayWard tandem.

“We are still in a love team. Hindi kami naghiwalay. We are not separated as a loveteam, of course,” pahayag ni Edward.

Sinegundahan ito ni Maymay na sinabing kaya pa rin nilang magtrabaho magkasama kahit hindi sila pilitin ng mga fans na magkatuluyan sa totoong buhay.

“Gusto ko lang i-clear na pwede kaming mag-enjoy as a loveteam na magkatrabaho na good friends kami,” tugon ng aktres.

Sa naturang palabas, naging totoo rin si Entrata sa kaniyang saloobin nang tanungin ni Barber kung mabibigyan pa sila ng isang pagkakataon.

Bagamat hindi malinaw kung anong klaseng pagkakataon ang tinutukoy, naging malaman ang sagot ni Maymay na sinabing mahirap nang ibalik ang tiwalang nasira.

Ngunit hindi naman isinasara ni Maymay ang posibilidad na maibalik ang pagiging komportable nila sa isa’t isa lalo pa’t magkasama silang pumasok sa industriya ng showbiz matapos ang “Pinoy Big Brother.”

