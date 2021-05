Chito Miranda, hinikayat ang publiko na magpabakuna kontra COVID-19

MAYNILA -- Hinikayat ni Chito Miranda, bokalista ng bandang Parokya ni Edgar, ang publiko na magpabakuna kontra COVID-19.

Sa kanyang Instagram post nitong Mayo 18, isang retrato na kuha mula sa kanyang pangalawang bakuna sa Cavite ang ibinahagi ni Miranda.



"Done with my 2nd dose. Again, super efficient, and sobrang hassle-free. Salamat ulit sa LGU ng Alfonso dahil inayos talaga nila 'yung sistema ng vaccination. Hindi lang dahil sa bokalista ako ng Parokya (tulad ng sinasabi ng ibang mga nega-netizens), pero maayos talaga para sa lahat. Actually ka-text ko 'yung isang friend ko na nagpabakuna din kaninang umaga, super hassle-free din nung experience nila," ani Miranda.

"Swabe! Ang bilis and hassle-free 'yung vaccination day today. Nasunod ang mga time sa list. Galing! Super happy mga seniors and ibang tao. Congrats pare!" dagdag ni Miranda.

Hinikayat din ni Miranda ang kanyang mga tagahanga na magpabakuna na at huwag matakot.

"Sa mga nag-aalinlangan, 'wag sana kayong matakot magpabakuna. 'Wag kang umasa sa Facebook when it comes to getting proper information re the available vaccines sa lugar ninyo. 'Wag din kayong basta makinig sa akin. MAKINIG KAYO SA DOCTOR N'YO!!! Magtanong kayo sa kanila para maliwanagan kayo kung meron kayong kahit anong pag-aalinlangan pagdating sa pagpapabakuna," ani Miranda.

"Eto na 'yung matagal nating hinihintay upang makabalik tayo sa lumang pamamaraan ng ating pamumuhay," pagtatapos ni Miranda.



