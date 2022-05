MAYNILA -- "Kailangan kong mag-let go."

Ito ang ibinahagi ng aktres na si Sylvia Sanchez tungkol sa kanyang anak na si Ria Atayde na nakatakda nang umalis sa kanyang poder.

Sa naging pagbisita ng mag-ina sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, sinabi ni Sanchez na mahirap man ay kailangan niyang tanggapin ang nakatakdang pag-alis ng anak sa kanilang bahay.

"Honestly, si Ria ay pakpak namin na mag-asawa. Pilay talaga kami kapag nawala siya, alam mo 'yon? Hindi lang yon, siyempre sanay ako na buo silang magkakapatid, nandiyan sila, tapos nakikita ko sila, tapos biglang bigla aalis na siya, hindi ba? Kailangan kong mag-let go, 'yun lang 'yon. Noon, ayaw na ayaw ko talaga. Ngayon, kailangan kong tanggapin but deep inside mabigat pa rin. But ganoon eh, tumatanda sila, magkakaroon sila ng sarili nilang pamilya. Okay lang na umalis kayo sa bahay basta make sure na ang Sunday niyo ay sa akin. 'Yung doon kayo magla-lunch, kung puwede manood tayo ng sine, alam mo yon? Yung ginagawa namin ngayon," ani Sanchez.

"Actually hindi ako takot na umalis si Ria sa bahay. Kasi kailangan ko ring maging independent na, na wala na si Ria. Kasi buong buhay ko naka-angkla ako sa kanya, dependent ako sa kanya, siya ang umaayos for me. So kailangan ko ring matuto roon," dagdag ni Sanchez.

Hindi naman napigilan ni Atayde, 30, ang maging emosyonal at magpahid ng mga luha sa sinabi ng ina.

Naniniwala si Sanchez na kakayanin ng kanyang anak ang mag-isa. Pero aniya, takot siya na maabuso ang kabaitan ng anak ng ibang tao.

"Mabuting tao si Ria. People pleaser siya. Sobra siyang mabait sa lahat. Kung sinasabi niyo na grabe ako mag-alaga ng kaibigan ng mga tao, eto (si Ria) times 10. Maniwala kayo. Na to the point na naabuso siya. ...Kapag mayroong nanggaganun sa anak ko, ako ang nasasaktan kasi hindi niya deserve. So sinasabi ko sa kanya, 'anak, ito lang gusto ko kapag nagkaroon ka ng sariling bahay, please iparespeto mo ang bahay mo.' Sabi niya, 'Mom, nirerespeto naman ako.' 'Alam ko, pero dapat bahay mo, bahay mo, hindi magiging tambayan. Alam mo 'yon, kapag wala sa bahay, walang kaibigan.' Takot ako kasi nate-take advantage siya," paliwanag ni Sanchez.

Ayon naman kay Atayde, nauunawaan niya ang saloobin ng ina.

"I already feel na independent naman ako in general. Like as a person, I am pretty independent. Pero feel ko 'yung independent din sila sa akin parang it's more like pini-prepare ko na. Pero you know what I mean kapag dumating kasi 'yung araw na kasal na ako I will be handling my own family already. So mas 'yun ang transition na kung nasaan kami. I am excited but also sobrang nakakatakot. Pero feeling ko naman uuwi-uwi pa rin naman ako," ani Atayde.

Sa ngayon ay mapapanood ang mag-ina sa seryeng "Misis Piggy."

