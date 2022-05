Screenshot mula sa ABS-CBN Entertainment page.

MAYNILA — Nagkainitan sina celebrity housemate Brenda Mage at Michael Ver Comaling mula sa adult edition sa pagsabak nila sa kanilang unang weekly task bilang grupo.

Para sa kanilang weekly task kinakailangan nilang buuin ang pabaliktad na bahay nang hindi bumabagsak sa pool. Sa kanilang pagtangka, bigo sila na magawa ang task.

Nabigo ang housemates na maibigay ang P100,000 sa napiling foundation at P30,000 lamang ang napalanunan.

Tingin ni Comaling, may kaya pa silang ibuga at hindi dapat agad isuko ang kanilang mga tyansa.

"At that time po kasi natakot din po ako na baka ‘yung idea ko po mag-fail then mahulog naman po lahat but in my mind there was like, why not try?" ani Comaling.

Giit naman ni Brenda Mage na sayang din kung mababagsak pa ang cubes at may maibibigay pa rin naman sila kung hindi na sila magdadagdag pa sa ibabaw ng pool.

"Thirty thousand is P30,000 at sobrang laking tulong na po ‘yung para sa kanila. Hindi naman porket natalo ka, it doesn’t define who you are, kung anong klaseng housemates kami," aniya.

Kasama ni Brenda Mage si Madam Inutz sa celebrity "Kumunity" na nagnanais makabalik sa Bahay ni Kuya.

Kalaban nila para sa natitirang spots ang dalawang pares na sina Zach Guerrero at Comaling ng adult edition, pati na rin sina Stephanie Jordan at Maxine Trinidad ng teen edition.

Mapapanood ang “PBB” araw-araw sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, iWantTFC, at TFC. Mayroon din itong 24/7 livestreaming sa Kumu.

RELATED VIDEO:

Watch more News on iWantTFC