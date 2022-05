MAYNILA -- Ipinasilip ng ilan sa mga Star Magic artist na ngayon ay naghahanda na para sa gaganapin na All-Star Games 2022 kung ano ang laman ng kanilang training bags.

Ito ang eksklusibong ibinahagi ng "Inside News" ng Star Magic.

Ilan sa mga game na game na nagpasilip ng kanilang training bags ay sina Chie Filomeno, Angela Ken, Reign Parani, Vivoree Esclito, Ashley Colet, Lella Ford, Analain Salvador, Ai dela Cruz at Andrea Brillantes na sasabak sa volleyball game at sina Seth Fedelin, Kyle Echarri, at KD Estrada na lalaban naman sa basketball.

Ilan din sa nagpakita ng laman ng kanilang training bags ay sina Kobie Brown, Tan Roncal at Gino Roque at BGYO members Akira, JL at Mikki.

Sa Mayo 22 magaganap ang Star Magic All-Star Games 2022 sa Araneta Coliseum.

Narito ang mga video tampok ang bag raid sa ilang Star Magic artists:

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC

Watch more News on iWantTFC