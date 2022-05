Buhay ngayon ng ilang taga-showbiz tampok sa 'Wer Na U'

MAYNILA -- Isang bagong programa ng ABS-CBN ang magbabahagi sa mga buhay ngayon ng iba't ibang pang personalidad na nakilala sa industriya ng showbiz.

Sa programang "Wer Na U" na nagsimula nitong Mayo 17, masisilip ang mga buhay ngayon ng ilang personalidad tulad nina Princess Punzalan, G Toengi at Dagul.



Ibabahagi ng programa ang buhay ng kilalang kontrabida na si Punzalan na ngayon ay nakatira na sa Los Angeles. Matapos tumatak ang karakter niyang si Selena sa "Mula Sa Puso," ay sa ibang bansa na nanirahan ang aktres.



Isa rin sa itatampok ng "Wer Na U" sa darating naman na Mayo 24 ang sitwasyon ng komedyanteng si Dagul na nawalan ng trabaho dahil sa pandemiya. Ang show niyang "Goin Bulilit" ay isa sa mga show na nagtapos noong 2020 dahil sa mataas na kaso noon ng COVID-19. Maantig sa kwento ng kanyang buhay ngayon at kung paano pa rin niya sinisikap buhayin ang pamilya.



Sa Mayo 31, buhay naman ng "Gimik" star na si G Toengi ang mapapanood ng viewers. Sa ngayon, naninirahan din si Toengi sa US kasama ang kanyang asawa at dalawang anak.

Mapapanood ang mga bagong episode ng "Wer Na U" tuwing Martes, ganap na alas-7 ng gabi. Ang "Wer Na U" ay parte ng "Made For YouTube" shows na napapanood sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel.