Bangs Garcia, inamin ang pinagdaanang depresyon sa UK

MAYNILA -- Ibinahagi ng aktres na si Bangs Garcia ang pagsubok na pinagdaanan nitong nakaraang taon.

Sa "Magandang Buhay" nitong Huwebes, inamin ni Garcia na dumanas siya ng depresyo nang matanong kung paano siya nakapag-adjust sa kanyang buhay bilang isang maybahay.

Sa United Kingdom nakabase si Garcia kasama ang kanyang mister at dalawa nilang anak. Kamakailan lang ay umuwi sa Pilipinas si Garcia at kanyang pamilya para magbakasyon.

"Never ko pa itong naamin sa public, first time ko itong aaminin dito lang sa 'Magandang Buhay.' Na-depress ako last year. Medyo na feel ko ito nung first year pa lang, 2017. Kasi kakapanganak ko lang pero parang blues lang sa akin 'yon. Siyempre natakpan na may bagong chapter sa buhay mo, natatakpan 'yon 'yung blues kasi masaya ako sa baby, masaya ako sa buhay ko, sa bagong lifestyle doon, so medyo nawala 'yon. Itong pangalawa ko, doon ako tinamaan ng depression, tapos nag-pandemic pa," ani Garcia.



"Na-realize ko hindi ako puwedeng maging housewife talaga. Sabi ko nami-miss ko. I am so used to having a fast-faced life here. Parang everyday ang dami kong activities; in one day grabe lagare ako, parang taping, tapos may show, may show ka pa sa mall, sa probinsiya, parang kung saan-saan. Grabe workaholic talaga akos. Hindi ako sanay ng ganun," dagdag ni Garcia.

Ayon kay Garcia, nakatulong sa kanya ang suporta ng kanyang mister maging ng mga pamilya nito at ang pagsabak niya sa vlogging.

"Buti na lang somehow nakahanap ako ng outlet which is vlogging. Nagba-vlog ako tapos very understanding talaga ang asawa ko. So he always made sure na nakakalabas ako every weekend tapos bonding na rin with the kids. It's a must sa amin sobrang family-oriented kami, pati 'yung family ng husband ko family-oriented sila. Very close, very malambing, very expressive nag-a-I love you sila sa isa't isa. So nakakatuwa, nakakatulong. It's good to have a solid foundation in the UK kahit na malayo ako sa family ko," pagbabahgi ni Garcia.

Pag-amin ni Garcia, na-miss niya ang Pilipinas.

"Sobrang saya dito sa Pilipinas. I find it na a little bit uptight doon. Parang mas dynamic ang Pilipinas tapos buhay na buhay, tapos mahilig tayong mag-videoke, doon hindi. Kaya nakaka-miss ang Pinoy," ani Garcia.

Sa pinakahuling Instagram post ni Garcia, ibinahagi ng aktres na nakauwi na ulit sila ng kanyang mister at mga anak sa UK.