Ano ang payo ni Angel Locsin kay Jane de Leon bilang Darna?

MAYNILA — Binunyag ni Jane de Leon nitong Huwebes ang payo ng dating "Darna" actress na si Angel Locsin sa pagtahak ng naturang role.

Sa isang ambush interview para sa kanyang endorsement sa Sante Barley, inamin ng aktres na pinakatumatak si Locsin sa kanya sa lahat ng nakakuha ng superhero title.

