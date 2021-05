Tootsie Guevarra, aminadong miss na ang showbiz

MAYNILA -- Isang sorpresa para sa mga manonood ng "Magandang Buhay" ang muling pagpapakita ng '90s OPM singer na si Tootsie Guevarra.

Si Guevarra ang nagpasikat sa mga awiting tulad ng "Sa Puso Ko," "Pasulyap-Sulyap," "Nang Dahil sa Pag-Ibig" at "Kaba." Umalis siya sa Pilipinas noong 2004 para makasama ang kanyang pamilya sa Estados Unidos.

Live via Zoom nitong Miyerkoles sa "Magandang Buhay," ibinahagi ni Tootsie na kasalukuyan siyang nasa California kasama ang kanyang mister at dalawang anak.

"We are actually here in our vacation home sa Big Bear, California. I am happily married to an Italian man, dalawa 'yung anak ko -- 15 years old ang panganay ko, 'yung pangalawa ko naman ay seven years old," paunang kuwento ni Tootsie.

Aminado si Tootsie na miss na niya ang showbiz at mga dating kasamahan.

"Marami (akong nami-miss). My relativeS, Pasko, New Year. Iba kasi diyan ang holidays eh. Kayo, siyempre ang showbiz nami-miss ko. A lot of people are asking, maraming mga Filipino dito lalo na sa industry, sa trabaho ko kasi I'm in healthcare, maraming mga Filipino dito, almost everyday they ask me because my co-worker sinasabi nila 'paano mo na give up 'yon and all the stuff?' So nami-miss ko kayong lahat diyan," ani Tootsie.

Pero giit ni Tootsie, masaya siya kung nasaan siya ngayon.

"Awa ng Diyos stable na ako. So talagang pagpunta ka rito noong 2004, 'yun talaga ang pinokus ko, na maging settled ako rito financially at saka maayos lahat. Buti naman," ani Tootsie.

Nang matanong kung may pag-asang bumalik pa siya sa bansa at makagawa ng bagong awitin, tugon ni Tootsie: "Alam mo hindi malayong mangyari 'yan. Hindi mo masasabi ang future, hindi ba? Kung tatanggapin niyo ako, bakit hindi? I mean hindi mo talaga masasabi ang future. Siyempre kung gusto niyo pa rin ako at kung may pagkakataon, bakit naman hindi? You'll just never know. For me I don't close doors, it's all open."

