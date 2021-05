'Is there still a chance?' Maymay inaming hirap ibalik ang tiwalang nasira

Mula sa Instagram ni Edward Barber

“Maymay, is there still a chance?”

Hindi man idinetalye maigi ng aktor at host na si Edward Barber ang kaniyang katanungan naging malaman at totoo ang naging sagot ng kaniyang onscreen partner na si Maymay Entrata tungkol dito.

Ikinabigla ng aktres ang naging huling tanong sa kaniya ng aktor sa finale episode ng “Kwentong Barber” sa live streaming app na Kumu nitong Miyerkoles.

Bagamat hindi tahasang nagbigay ng eksaktong sagot, ipinaliwanag ni Entrata na ayaw niyang magpaasa ng tao kasunod ng pagbibigay diin na mahirap ibalik ang tiwalang nasira na.

“Sige magpakatotoo na tayo. Kagaya ng sinabi mo kanina yung mga pagkakamaling nagawa. Ang pinakamahirap kasi sa'kin kapag nasira na 'yung tiwala. Ang hirap mabalik,” pag-amin ni Maymay.

Hindi man ikinuwento ng detalyado ang mga nangyari sa nakaraan, inamin ng dalawa sa halos dalawang oras na pag-uusap na may pinagdaanang pagsubok ang kanilang samahan noong nakaraang taon.

Kuwento pa ni Entrata, hirap siyang makabangon at makapagsimula kapag nawalan na siya ng tiwala sa isang tao kahit pa lumipas ang mahabang panahon.

“Alam mo yun, kahit bigyan natin ng mahabang panahon para mabigyan ng pagkakataon na para may maging chance pero alam natin sa sarili natin na mahirap maibalik yung tiwala na nawala,” pahayag pa ng aktres.

Nag-uugat umano ang ganitong pag-uugali niya sa mga naging karanasan sa kaniyang pamilya at personal na buhay kung saan nahirap itong tanggapin ang pagkakamali ng ibang tao sa kaniya.

Ngunit nilinaw naman ni Maymay na may pag-asa pang maibalik ang pagiging komportable nila sa isa’t isa lalo pa’t magkasama silang pumasok sa industriya ng showbiz matapos ang “Pinoy Big Brother.”

“Pero, may pag-asa na maibalik yung pagiging komportable natin sa isa't isa bilang una at pinakamalapit na kaibigan sa pagsisimula natin sa industriya. At kahit anong mangyari nandito pa rin naman ako para suportahan ka,” saad ni Entrata.

Sa huli, muling klinaro ni Entrata na ayaw niyang paasahin si Barber lalo na ngayong masaya ang kaniyang puso.

Paliwanag ni Maymay, nahanap niya ang magpapasaya sa kaniya sa mga panahon na wala umanong tumulong sa kaniya pati ang taong inaasahan niyang nandoon sana sa tabi niya.

“Ayoko rin magpaasa lalo na't sa ngayon nahanap ko yung saya na gusto ko. At nahanap ko yung saya na yun nung panahon na walang kahit sinong tumulong nandyan para sa'kin,” saad nito.

Sinabi rin ng aktres na napatawad na niya ang mga pangyayari noon at nakita na rin niya ang malaking pagbabago kay Edward.

Umaasa rin umano siya na mahahanap ng ka-loveteam ang tamang tao para sa kaniya.

“Nakita ko naman na yung pinagbago mo. Masasabi kong nag-iba ka na pero sa magandang paraan. At kaya hindi mahirap sa 'yo na mahanap mo yung taong gusto mo para sayo,” ani Entrata.

Hindi naman na pinahaba pa ni Barber ang usapin ngunit sinabi niya sa mga manonood na nananatili ang respeto nila sa isa’t isa.

Inaasahan na rin niya ang mga komentong matatanggap sa mga susunod na araw matapos ang interview kay Maymay.

“Maymay and I are completely honest with what we have. People will try to twist it or give their opinions, God bless you,” sambit ni Barber.

Noong nakaraang taon, naglabas ng joint statement ang MayWard tungkol sa kanilang ugnayan na nagsasabing wala pa umano silang plano na iakyat sa susunod na lebel ang kanilang pagkakaibigan.

“Pareho po namin na-realize that being the best of friends will even be more beneficial for us. Mas kumportable kami makakapagtrabaho. Wala pong pagbabago. Kami pa din ang magkasama dahil there’s no one else we would rather work with than each other,” ayon sa dalawa.

