Dimples Romana nakatanggap ng Gold Standard badge mula sa New York University

Mula sa Instagram ni Dimples Romana

Hindi maipaliwanag ng aktres na si Dimples Romana ang saya nang makatanggap ng Gold Standard badge mula sa New York University (NYU) School of Professional Studies.

Ayon kay Romana, kumuha siya ng ilang mga kurso sa NYU upang madagdagan ang kaalaman para sa negosyo ng kaniyang pamilya.

“Gusto ko na lang maiyak,” sambit ng beteranang aktres.

“Here’s the highly coveted @nyuniversity School of Professional Studies GOLD STANDARD badge for my course taken under Professor @marcsomnolet,” ani Romana.

Paliwanag pa ng aktres, karaniwang nakakatanggap lamang ng pagkilalang ito ay ang mga estudyanteng nakakuha ng “A” na marka.

Dagdag pa niya, hinihikayat umano ang mga nakakakuha ng Gold Standard badge na ilagay ito sa kanilang professional networking accounts bilang patunay ng pagiging mahusay sa iyong larangan.

“The opportunity alone of being in that course was already a huge blessing, learning from the experts, meeting amazing people, super icing on the cake this recognition,” pasasalamat ni Romana.

Katatapos lang din sa sekondarya ng panganay na anak ni Romana kaya naman umaasa rin itong proud sa kaniya ang anak dahil sa natamong parangal.

Iniaalay naman ng aktres ang kaniyang badge sa kaniyang asawa at dalawang anak.

Nagawa rin nitong magbiro tungkol sa kaniyang karakter sa seryeng “Kadenang Ginto” kung saan gumanap siya bilang si Daniela Mondragon.

“Akala nitong si Daniela sya lang may pa-GINTO ah, hoy #OhDani Meron din ako nyan,” pabirong banat ni Dimples.

Nito lamang Abril ay binuksan na ng aktres ang kaniyang restaurant sa Singapore na nag-aalok ng non-traditional Latin American na mga pagkain.

Plano rin niyang magtayo ng eskuwelahan para sa pag-arte at personality development.

