Alexa Ilacad may sikretong ‘sandata’ sa masasamang espiritu sa set

Upang masiguro na magiging ligtas siya sa mga posibleng masasamang elemento sa set ng “Init sa Magdamag,” mayroong tila panangga ang aktres na si Alexa Ilacad sa mga ito na ipinayo sa kaniya ng dalawang beteranang aktres.

Sa panayam ni Ilacad sa Star Magic, inamin nito na binilinan siya ng aktres na si Irma Adlawan na magbaon ng asin sa mga lugar na hindi siya pamilyar. Ganoon din umano ang naging payo ni Carmina Villaroel na sinabing magbudbod ng asin sa kuwarto.

Nakasama ni Ilacad sa pelikulang “Four Sisters Before the Wedding” sina Adlawan na kaniyang naging lola sa palabas at si Villaroel na tumayong nanay niya.

Kuwento pa ng dalagang aktres, nasa probinsya ang set ng seryeng “Init sa Magdamag” kung saan sila nananatili nang matagal dahil sa mga lock-in taping na resulta ng pandemya.

“Natutunan ko na magdala lagi ng asin. Kasi 'yung sa 'Init sa Magdamag,' medyo province ('yung set). 'Di naman sobra. Medyo mataas lang 'yung lugar. Medyo scary ng slight,” ani Ilacad.

“Sabi sakin ni Ms. Irma Adlawan, siya kasi 'yung lola namin dun, magdala daw ako ng asin. Ta's sabi ni Tita Mina magkalat daw ako ng asin sa kwarto para pang ward away sa mga spirits.”

Pag-amin pa nito, hanggang sa pagtulog niya ay katabi niya ang asin. Mag-isa lamang umano siya sa kwarto sa set dahil wala siyang kasamang assistant.

Minsan na ring inamin ni Ilacad na kagaya ng maraming tao, hindi rin siya nakaligtas sa pakiramdam ng pagkapagod sa gitna ng new normal setup dahil sa pandemya.

Sa isang virtual press conference, ibinahagi ng aktres na nakakaramdam ito minsan ng pagod at lungkot lalo pa’t mag-isa lamang siya sa lock-in tapings.

“I think that’s normal when you get tired, na-bu-burnout. Especially with the new normal, the lock-in tapings, my experience is I’m alone. I don’t have a PA. So sometimes it can get tiring,” ani Ilacad.

Kuwento pa ng aktres, madalas kapag umuuwi ito sa kanilang tahanan ay nagpapahinga na lamang ito dahil sa sobrang pagod.

Napapanood ang “Init sa Magdamag” sa Kapamilya Channel, Jeepney TV, A2Z, TV5, TFC, Kapamilya Online Live, iWant TFC, WeTV, at iflix.

