Inilabas na ang mga teaser para sa ilang Kapamilya shows na ipapalabas sa mga susunod na buwan.

Ipinasilip na ang teaser ng bagong Kapamilya serye na "A Family Affair," na pagbibidahan ni Ivana Alawi.

Sa 30 segundong video, ipinakita si Alawi na sakay ng puting kabayo habang nasa dalampasigan.

"She’s here, ready to claim her throne," sabi ng producer na Star Creatives sa Twitter post ng teaser.

Gagampanan ni Alawi sa serye si Cherryred, na magiging love interest ng Estrella brothers.

Sina Gerald Anderson, Sam Milby, Jake Ejercito at Jameson Blake naman ang gaganap na magkakapatid na leading men ni Alawi.

Inilabas na rin ang teaser na inaabangang "Darna," na pagbibidahan ni Jane de Leon.

Mapapanood sa teaser ang ilang eksena kasama ang main cast na sina Janella Salvador, Zaijan Jaranilla at Joshua Garcia.

Si Salvador ang gaganap bilang isang abogado na alter-ego ng kalaban ni Darna na si Valentina habang pulis naman ang papel ni Garcia.

Ipinasilip na rin ang bagong seryeng "Flower of Evil," na unang serye ng bagong Kapamilya star na si Lovi Poe.

Makakatambal ni Poe sa serye si Piolo Pascual.

Hango ang serye sa isang Korean series tungkol sa isang babaeng detective na matutuklasan ang sikreto ng kaniyang asawa.

Nakatakdang ipalabas ang mga serye ngayong taon at mapapanood sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, iWant TFC, TFC, Jeepney TV, TV5 at A2Z Channel 11.